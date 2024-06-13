Altıeylül Belediyesi, Vatandaşların Sağlıklı ve Huzurlu Bir Bayram Geçirmesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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Altıeylül Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Şehirli; "Altıeylül Belediyesi olarak komşularımızın bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Sizlerin bayramı daha rahat karşılayabilmeniz için ekiplerimizle bayram boyunca her türlü acil duruma hazır bir şekilde hizmetinizde olacağız" dedi.

Başkan Şehirli: Herkese sağlıklı ve huzurlu bir bayram dilerim

Başkan Şehirli, "Kurban Bayramı'nın 1.nci günü olan 16 Haziran Pazar günü ekiplerimiz Kepsut Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı'nda küçükbaş kesim işlemlerini gerçekleştirecek. Herkesin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim" diye konuştu.

Başkan Şehirli: Bayramda da çalışmalarımızla sizlerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz

Vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ekiplerin bayram boyunca çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Şehirli mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu bayram, hepimize mutluluk, huzur, bereket getirsin. Sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı ve mutlu bayramlar geçirmenizi diliyorum. Hep birlikte bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız bizleri bir araya getiren, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren önemli günlerdir. Dargınlıkların unutulduğu, büyüklerin hatırlandığı, dostların ve akrabaların ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği bu bayramda sevdiklerimize kavuşacak, onlarla kucaklaşacak; sevgimizi, ekmeğimizi ve soframızı paylaşacağız.

Başkan Hakan Şehirli: Bizlere verdiğiniz desteği karşılıksız bırakmayacağız

Bizler, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına toplumumuzun her kesimine hitap edecek çalışmalarımızla sizlerin hizmetinde olmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçede yaşayan herkesin yaşam konforunu yükseltmek, kırsalından merkezine kadar güzel ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. Bizlere verdiğiniz desteği karşılıksız bırakmayacak, Altıeylül için, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Başkan Şehirli: Ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacak

Kurban Bayramınızı güvenli ve huzurlu geçirebilmeniz için belediyemizin nöbetçi ekipleri bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bu duygu ve düşüncelerle başta Altıeylül'lü hemşehrilerim olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram geçirmenizi diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." - BALIKESİR