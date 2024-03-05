Altıeylül Belediyesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı Devam Ediyor

Altıeylül Belediyesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı Devam Ediyor

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yeni hizmet binasının inşaatının devam ettiğini ve ilçeye kazandıracaklarını belirtti. Başkan Avcı, binanın 2025 yılı içerisinde tamamlanarak Altıeylül'ün yeni bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

05.03.2024 09:51  Güncelleme: 09:56
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Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yeni hizmet binasını ilçeye kazandıracaklarını belirterek, devam eden projelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başkan Avcı, Altıeylül için çalışmaya, ilçe için emek vermeye devam ettiklerini söyleyerek, "Yeni Belediye hizmet binamız inşaat alanındayız. Kabasını toplam 141 milyon artı KDV'li bir rakamda ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah hedefimiz, amacımız 2024 yılı sonuna kadar binamızın kabasını dikmek, ondan sonra geri kalan kısımlarını da 2025 yılı içerisinde bitirerek ilçemize yeni belediye hizmet binamızı kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Altıeylül Balıkesir'in yeni bir cazibe merkezi olacak"

Başkan Avcı, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: "Yeni hizmet binamızın bütçesinin tamamını hazırladık. Bütçe problemimiz yok. İnşallah bittiğinde hem bölgeye bir cazibe merkezi kazandırmış olacak, hem de Altıeylül Belediyesi olarak bütün hizmet birimlerimizin bir arada olduğu kompleks bir binayı ilçemize kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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