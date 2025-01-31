Altıeylül\'de Yeni Projelerle Gelişim Hamlesi

Yerel

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, canlı yayında Altıeylül'ün gelişimine yönelik yapılan çalışmalar ve projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Şehirli, belediye hizmet binası, Seyyid Ahmet Arvasi Parkı ve akıllı çöp sistemi gibi konularda bilgilendirme yaptı. Ayrıca, yerel yönetimler arasındaki iş birliğinden de söz etti.

Zekai Kafaoğlu ve Hasan Avcı'ya teşekkür

Başkan Şehirli, belediye hizmet binasının yapım süreciyle ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. 1. etap tamamlanırken, 2. etabın Haziran ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Başkan Şehirli, projeyi tamamlayacakları müjdesini verirken, bugüne kadar Altıeylül'e hizmet eden Zekai Kafaoğlu ve Hasan Avcı'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Seyyid Ahmet Arvasi Parkı projesi

Başkan Şehirli, Seyyid Ahmet Arvasi Parkı'nda yapılan binanın tamamlandığını belirtti. Şehirli, sol tarafta kreş, sağ tarafta ise kafe ve kütüphane olarak planlanan alanlarda kent lokantası, kafe ve kreş şeklinde bir düzenleme yapılacağı bilgisini verdi. Ayrıca, Ahmet Akın ile yapılan iş birliği hakkında konuşan Başkan Şehirli, büyükşehirle ortak hareket edeceklerini ve en kısa zamanda bu projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Altıeylül'den akıllı çöp sistemi

Başkan Şehirli, Altıeylül'deki çöp toplama sistemini daha verimli hale getirmek için önemli bir adım attıklarını duyurdu. Çöp araçlarına yerleştirilen kameralarla, hangi mahalleden ne zaman çöp alındığı takip ediliyor. Ayrıca, yeni yer altı çöp konteynerlerine sensörler yerleştirilecek ve doluluk oranı yüzde 75'e ulaştığında merkez ile iletişime geçilecek. Bu sistemle temizlik giderlerinde büyük oranda tasarruf sağlanması bekleniyor.

Başkan Şehirli, yerel yöneticilerle olan güçlü iş birliğine de dikkat çekti. Mesut Akbıyık, Ahmet Akın ve Erden Köybaşı ile 7/24 iletişim halinde olduğunu belirten Şehirli, "Birlik ve beraberlik içindeyiz. Her zaman yanımızdalar ve desteklerini esirgemiyorlar" dedi.

Altıeylül'ün geleceği için önemli projeleri anlatan Başkan Hakan Şehirli, bölgedeki gelişmeleri ve iş birliklerini aktarmaya devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR