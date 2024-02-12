Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ikinci dönemde de vatandaşların yanında olacak - Son Dakika
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Yerel

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ikinci dönemde de vatandaşların yanında olacak

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ikinci dönemde de vatandaşların yanında olacak

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, görev sürelerinde her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, ikinci dönemde de bu çalışmaları yürüteceklerini söyledi. Tören, hayata geçirdikleri hizmetler ile vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

12.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
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Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, görev sürelerinde her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, ikinci dönemde de bu çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, ilçenin sokaklarında işyerleri ve vatandaşlara bir araya gelerek, ikinci dönem için çalışmalarını sürdürüyor. Tören, hayata geçirdikleri hizmetler ile vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Vatandaşlar ise Başkan Tören'in yeniden aday gösterilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Tören, "Şehrimizin ve aziz hemşerilerimizin her anında ve her şartta yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Samimiyetle tuttuğumuz eller, girdiğimiz gönüller, kurduğumuz sarsılmaz kardeşlik bağlarının verdiği huzur ve güvenle bugün yine, yeniden hemşerilerimiz ile çarşıda, pazarda, sokakta muhabbet ve samimiyetle kucaklaşıyoruz. Birlikte yazdığımız hikayenin ikinci sayfası, yine muhabbetle yoğrulacak ikinci aşaması için hep birlikte yürüyoruz. Yeni dönemde de eser ve hizmet belediyeciliği ile şehrimizi geliştirmeye, güzelleştirmeye, büyütmeye, güçlendirmeye ve hemşerilerimizi gururlandırmaya, insanımızla daha büyük mutlulukları paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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