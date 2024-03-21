Altınordu Belediyesi İhsan Gürdal Teknoloji ve Tasarım Atölyesi Açıldı

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Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 'İhsan Gürdal Teknoloji ve Tasarım Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Üreten nesiller için güçlü altyapıları çok daha yaygın hale getireceğiz" dedi.

Altınordu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete giren teknoloji ve tasarım atölyesinde robotik kodlama, zeka oyunları, ahşap oyuncak yapımı, görsel sanatlar ve yağlı boya atölyelerinde hem gelenek, hem de gelecek bir arada yaşatılacak. Adını, Ordu'nun yetiştirdiği önemli sanatçılardan birisi olan Ateşle Yakma ve Dağlama Sanatçısı İhsan Gürdal'dan alan merkez, 8-14 yaş arasındaki çocuklara hizmet sunacak.

Merkezin açılış programında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Bilime meraklı gençleri merkezimize bekliyoruz. Üreten nesiller için güçlü alt yapılarımızı inşallah bu şehirde çok daha yaygınlaştıracağımızı açık bir dille ifade etmek istiyorum. Biz şehrimize değer katan bu noktada üreten, kültürümüzü geliştiren değerlerimizin adlarını ilgi alanları çerçevesinde kurumlarımızda yaşatıyoruz. İhsan Gürdal Teknoloji ve Tasarım Atölyesini çocuklarımızın ilgi alanlarını derinleştirmek ve geliştirmek için hayatlarını daha da güzelleştirmek için kurduk. Atölyemizde bütüncül bir özelliğe sahip ilgi alanlarını özellikle geniş tuttuk teknolojiyi ve sanatı aynı çatı altında birleştirdik. Robotik kodlama atölyesi zeka oyunları atölyesi aynı zamanda ahşap oyuncak yapım atölyesi ve yine görsel sanatlar atölyesiyle yağlı boya atölyesi ve sergi alanıyla kış bahçemizle hakikaten öğrencilerimizi bilime meraklı gençlerimizin eğitimde fırsat eşitliği anlamında değer bulabilecekleri bu merkez şehrimize çok ama çok anlam kazandıracaktır" diye konuştu.

Açılış programına ayrıca AK Parti Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Celal Tezcan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ORDU