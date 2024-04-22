Ordu'nun Altınordu ilçesinde aracıyla seyir halinde iken yolda gezintiye çıkan devekuşu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntüler tebessüm ettirirken, devekuşlarının kapılarının açık bırakıldığı için yetiştirildikleri yerden kaçtıkları ortaya çıktı.
Altınordu ilçesi Şenköy Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, yolda yürüyen bir devekuşu görünce şaşırdı döndü. Devekuşuyla sohbet eden, az da olsa tedirgin olan vatandaş, o anları cep telefonunun kamerası ile kayda aldı. Görüntüler tebessüm ettirirken, devekuşlarının bir üst mahallede kapının açık unutulması sonucu kaçtığı, sonrasında sahibi tarafından bulunduğu öğrenildi.
"İnsanlar çok fazla merak ediyor"
Kızılhisar Mahallesi'nde 2017 yılında hobi için başladığı devekuşu yetiştiriciliğini devam ettirdiğini ve 2 adet devekuşu olan Levent Üçgül, "Devekuşlarım hayvanların kovalaması nedeniyle kaçtılar. Sonrasında haber gelince Şenköy Mahallesi'nde bulduk. Bunları yetiştirmek bende hobi olarak başladı. Acaba yetişir mi? Diye düşünürken denemek için 2017 yılında aldım. Sonrasına bunları yetiştirmeyi sürdürüyorum. Bu bizim buralarda pek olmadığı için meraklısı çok oluyor, insanlar gelip fotoğraf çekiyor" diye konuştu.
Devekuşları ile çocuk gibi ilgileniyor, bahçede top oynuyor
Devekuşlarının evlerinin bahçesinde durduğunu ve onlarla yakından ilgilendiğini, top oynadığını aktaran Üçgül, "Devekuşlarının kapısını açık unutmuşuz, hayvanlar kovalayınca kaçmışlar ama vatandaşlarımızın araması ile arayıp bulduk, yakalamak da zor olmadı. Hayvanlarla ve insanlarla iç içe yuvalarında yaşıyorlar. Kuzu gibi, inek gibi insanlarla iç içe yaşıyorlar. Herhangi bir şekilde saldırganlık göstermiyorlar, şuanda 8 aylıklar, yetişkin olmaları için 2 seneye daha ihtiyacımız var. Sonrasına yumurtalarını alacağız. Devekuşlarının alıcısını bulursam satabilirim" ifadelerine yer verdi. - ORDU
Son Dakika › Yerel › Altınordu'da kaçan devekuşları vatandaşlar tarafından bulundu - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde çoğunluğu elde eden CHP'nin sandalye sayısı belli oldu. CHP, 39 ilçeden 25'inde meclis çoğunluğunu kazandı ve İBB Meclisi'nde 185 üyeye sahip oldu. AKP 129 üye, MHP ise 2 üye ile temsil edilecek.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde HÜDA PAR öncülüğünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve Kudüs'ün gündemden çıkarılmayacağını belirtti. Açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinin de saldırılarda hayatını kaybettiği vurgulandı ve Gazzelilere destek çağrısı yapıldı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın listesinden belediye meclis üyesi seçilen Mehmet Terzi, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Terzi için düzenlenen cenaze törenine belediye başkanı, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.
Güney Kore merkezli kripto para borsası Gopax, Binance'in desteğiyle 2023 yılında önemli bir finansal toparlanma yaşadı. Gopax, 2022'deki 90.6 milyar wonluk net zararını 51.3 milyar wona indirerek büyük bir başarı elde etti. Güney Kore wonunun kripto para birimlerinde en çok kullanılan fiat para birimi olması da toparlanmada etkili oldu. Binance ise Gopax'ın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener'e "Partinizin başında kalın, ayrılmayın" dediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddiayı yalanlayan İYİ Parti, "Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür" açıklamasında bulundu.
Tayland'ın Sukhothai kentinde iş insanı Jilted Ti, Demokrat Parti'de siyaset yapan 45 yaşındaki eşini, evlat edindikleri 24 yaşındaki Budist keşişle cinsel ilişkiye girerken yakaladı. İş insanı o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydederken, politikacı kadın yerel medyaya yaptığı açıklamada "Hiçbir şey olmadı, videoda göründüğü gibi değil. Bazı sorunları vardı, bu yüzden sadece birlikte konuşuyorduk" dedi.
DEM Parti ve DBP Van İl Örgütü, Ramazan Bayramı dolayısıyla il binasında bayramlaşma programı düzenledi. Parti yetkilileri, halkın demokrasiye olan inancını yenilediğini ve bayramın coşkulu geçtiğini belirtti.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ilçedeki siyasi partileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Görüşmelerde birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Özer, Esenyurt'un birlikte inşa edileceğini vurguladı.
KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Dubai Hükümeti Mükemmellik Programı'nın Türk firmalarına büyük fırsatlar sunacağını belirtti. Aydın, programın yatırımcılara cazip imkanlar tanıdığını ve özel sektör finansmanının etkin bir şekilde yatırımlara yönlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Dubai'de yapılan çalışmaların Türkiye yerel yönetimleri için örnek olabileceğini ve dirençli şehirlerin öneminin arttığını ifade etti.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ilçedeki siyasi partileri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Görüşmelerde birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Özer, 'Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte herkesin gurur duyacağı, herkesin özlemini duyduğu bir Esenyurt inşa edeceğiz' dedi.
Hong Kong merkezli kripto borsası HashKey, spot Bitcoin ETF'leri için gerekli altyapıyı tamamladığını duyurdu. HashKey Exchange CEO'su Livio Weng, fon ihraççıları ile iş birliği içinde geliştirilen ETF'lerin test aşamasına geçtiğini belirtti. Hong Kong düzenleyicileri spot Bitcoin ETF'lerinin yakında onaylanabileceği belirtiliyor.
Rusya'da yükselen su seviyeleri nedeniyle Batı Sibirya, Volga bölgesi ve Orta Federal Bölgesi'nde meydana gelen seller sonucu en az 13.000 kişi tahliye edildi. Karların erimesi ve donmuş nehirlerin buzlarının çözülmesiyle birlikte son yılların en şiddetli selleri yaşanıyor. Orenburg, Kurgan ve Tyumen bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi. Sellerin zirve noktasına ulaşması bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?