Altınordu\'da Su Sıkıntısı Çözüldü: 500 Metreküplük Yeni Depo Tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısını gidermek için yapımına başlanan 500 metreküplük içme suyu depo çalışması tamamlandı. Tamamlanan çalışma ile bin 500'den fazla hane, şu ihtiyacını karşılayacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşanan su sorununu en aza indirmek için proje ve yatırımlarına devam ediyor. Yaz aylarında artan nüfusla birlikte Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde yaşanan su sorununu çözmek üzere OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan içme suyu depo çalışması tamamlandı. Daha önce 80 metreküp olan içme suyu deposu 6 kat daha da artırılarak 500 metreküp seviyesine çıkartıldı. Su deposu, mahallenin en az 70 yıllık içme suyu ihtiyacına cevap verecek ve bin 500'den fazla hanenin su ihtiyacını karşılayacak.

Yapılan hizmetin mahalleleri için oldukça önemli olduğunu söyleyen Kökenli Mahalle Muhtarı Onur Çakmak, "Böyle bir yatırımın mahallemize yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Yıllardır beklediğimiz yatırım mahallemize yapıldı. Kökenli Mahallemiz nüfus olarak her geçen gün göç alan bir mahalledir. Bu kapsamda mevcut su deposu bize yetmiyordu. Bu durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Gülere bildirdik. Başkanımız da bizim bu talebimizi geri çevirmeyerek kısa sürede yapılması için çalışma başlattı. Geldiğimiz noktada daha önce 70-80 metreküp olan depomuz şimdi 500 metreküp seviyesine çıktı. Bu depoyla birlikte mahallemizin uzun yıllar boyunca su ihtiyacını karşılayacağız. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ORDU