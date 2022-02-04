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Altınova Belediyesi'nden sömestr tatil etkinliği - Son Dakika

Altınova Belediyesi'nden sömestr tatil etkinliği

04.02.2022 10:52
Altınova Belediyesi'nden sömestr tatil etkinliği

Yalova Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestr Tatil Etkinliği'nde öğrenciler kurulan stantlarda doyasıya eğlendi.

Yalova Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestr Tatil Etkinliği'nde öğrenciler kurulan stantlarda doyasıya eğlendi. Öğrenci ve velilere sucuk ekmek ikramı da yapıldı.

Vakıfbank İlkokulu Bahçesinde öğrencilerin ve velilerin geniş katılımıyla gerçekleşen Sömestr Tatil Etkinliği'nde kurulan stantlarda çocuklar için çeşitli aktiviteler yapıldı.

Kahvaltıyla başlayan etkinlikte öğrencilere Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, sucuk ekmek de ikram etti.

Palyaçoların da yer aldığı aktivitede miniklerin yüzleri boyanırken, birçok oyun sahnelendi. - YALOVA

Altınova Belediyesi'nden sömestr tatil etkinliği
Altınova Belediyesi'nden sömestr tatil etkinliği
Altınova Belediyesi'nden sömestr tatil etkinliği
Altınova Belediyesi'nden sömestr tatil etkinliği
Altınova Belediyesi'nden sömestr tatil etkinliği
Altınova Belediyesi'nden sömestr tatil etkinliği

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Vakıflar Bankası, Yalova, Tatil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altınova Belediyesi'nden sömestr tatil etkinliği - Son Dakika


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