Altıntaş Zafer OSB Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Altıntaş Zafer OSB Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi

Altıntaş Zafer OSB Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Rotorsan Havacılık Uzay Sanayi firması ile yapılacak yatırımın detayları ve diğer projeler değerlendirildi.

21.08.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıntaş Zafer OSB Yönetimi, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında toplandı.

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Musa Işın'ın başkanlığında, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda, Rotorsan Havacılık Uzay Sanayi firması yetkilileri ile Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması planlanan yatırımın detayları istişare edildi. Toplantı gündeminde ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan cami projeleri de değerlendirildi. Bunun yanı sıra, OSB'nin karayolu bağlantısı ve yağmur suyu deposu yapımı konuları da ele alınarak karara bağlandı.

Toplantının sonunda Vali Işın, bölgedeki yatırımların Kütahya'nın ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacağını vurguladı ve projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Musa Işın, Altıntaş, Ekonomi, OSB, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıntaş Zafer OSB Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:03:17. #1.13#
SON DAKİKA: Altıntaş Zafer OSB Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement