Alzheimer hastası kadın, Ordu Büyükşehir'in projesi ile güvende - Son Dakika
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Yerel

Alzheimer hastası kadın, Ordu Büyükşehir'in projesi ile güvende

Ordu'da kaybolan ve kolluk kuvvetlerinin uğraşları ile bulunan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Suzan Rüzgar, Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı yetişkin akıllı saati ile artık emin ellerde.

06.06.2024 17:46
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Alzheimer hastası kadın, Ordu Büyükşehir'in projesi ile güvende

ORDU - Ordu'da kaybolan ve kolluk kuvvetlerinin uğraşları ile bulunan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Suzan Rüzgar, Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı yetişkin akıllı saati ile artık emin ellerde.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen yetişkin akıllı saat uygulaması Ordu'da birçok vatandaşın yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Geçen günlerde Ordu'nun Altınordu ilçesi Gökömer Mahallesi'nde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Suzan Rüzgar, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulunmuştu. Bu haber üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşlı kadının bir daha bu durumu yaşamaması için düşme, hareketsizlik gibi tehlikeli durumlarda bildirecek, kaybolma durumunda ise konum belirtecek cihaz olan akıllı saati Suzan Teyze'ye teslim ederek, ailesine nasıl kullanılacağı anlatıldı.

Suzan Rüzgar, saat ile artık güvende olduğunu belirterek, mutluluğunu dile getirdi. Kaybolma sürecinde büyük endişeye kapılan Suzan Rüzgar'ın eşi Haki Rüzgar, yapılan çalışma için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Haki Rüzgar, "Allah Belediye Reisimizden razı olsun. Bundan iyisi olmaz. Bu saat ile birlikte artık eşim kaybolmayacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ordu, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alzheimer hastası kadın, Ordu Büyükşehir'in projesi ile güvende - Son Dakika

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