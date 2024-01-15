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Amanos Dağları'nda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için besleme çalışması yapıldı - Son Dakika
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Amanos Dağları'nda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için besleme çalışması yapıldı

Osmaniye Belediyesi, kış şartlarının ağır geçtiği Amanos Dağları'nda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, arazi araçlarıyla zorlu yolları aşarak hayvanlara beslenme malzemelerini ulaştırdı.

Amanos Dağları\'nda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için besleme çalışması yapıldı
15.01.2024 - 23:07,
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Amanos Dağları'nın karlı yolları, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için aşıldı

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından kış şartlarının ağır geçtiği Amanos Dağları'nın eteklerine yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Osmaniye'de belediye ekipleri havaların soğuması ve kar yağışının etkili olmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı. Osmaniye Belediyesi personelinden oluşan 15 kişilik ekip; ağır kış şartlarında beslenmekte zorluk çeken yaban ve sokak hayvanları için seferber oldu. Ekipler; sisli, çamurlu, buzlu ve karlı yolları arazi araçlarıyla aşarak Amanos Dağı'nın zirvesine ulaştılar. Arazi araçlarına yüklenen; 5 balya saman, 400 kilo pazar atığı, 500 kilo bakliyat, 250 kilo kuru mama ile yemek atığı ve bayat ekmekten oluşan beslenme malzemeleri ekipler tarafından Amanos Dağları'nın çeşitli noktalarına bırakıldı. Farklı noktalara bırakılan yem ve mamalar kış şartlarında hayvanlara yiyecek desteği olurken ekiplerin zaman zaman da hayvanlarla ilgilenmesi soğuk hava da iç ısıtan görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, besleme çalışmasına katılan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak dostlarının sağlık taramasını da gözden geçirdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Amanos Dağları'nda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için besleme çalışması yapıldı - Son Dakika


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