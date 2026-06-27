Amasya'da 2025 Ölüm İstatistikleri - Son Dakika
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Amasya'da 2025 Ölüm İstatistikleri

Amasya\'da 2025 Ölüm İstatistikleri
27.06.2026 14:18
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Amasya'da 2025'te ölenlerin sayısı 2,843; erkekler kadınlardan daha fazla. Cinsiyet dağılımı: 1,559 erkek, 1,284 kadın.

Amasya'da 2025 yılında hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 843 olarak kaydedilirken, ölümlerde erkeklerin kadınlara göre daha fazla olduğu görüldü. Kentte yaşamını yitirenlerin bin 559'unu erkekler, bin 284'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerinden yararlanarak basın bülteni oluşturdu. Amasya'da 2025 yılında ölen kişi sayısının 2 bin 843 olduğu bu sayının 2024 yılında 2 bin 868 kişi olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Bin 559 erkek, bin 284 kadın öldü

Ölümlerin cinsiyete göre incelendiğinde ise 2025 yılında bin 559 erkek, bin 284 kadın olarak gerçekleştiği görüldü. Türkiye'de ise 2024 yılında 489 bin 734 kişi ölürken bu sayı 2025 yılında 491 bin 884 oldu. Amasya'da ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı. Ölüm nedenlerinin yüzde 40,9'u dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 14,1'i solunum sistemi hastalıkları, yüzde 13,9'u iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 4,1'i iç salgı bez, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, yüzde 3,4'ü dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, yüzde 2,8'si sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları olarak gerçekleşti. Ölümlerin yüzde 17,6'sını ise diğer nedenler oluşturdu.

Kaba ölüm hızı binde 8,3

Amasya'da kaba ölüm hızı binde 8,3 oldu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop oldu. En düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak olarak kayda geçti. Bu ili Hakkari, Van, Batman ve Şanlıurfa izledi. Amasya ise 13. sırada yer aldı.

Bebek ölüm hızı binde 4,5

Amasya'da bebek ölüm hızı binde 4,5 oldu. Bin canlı başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı Türkiye genelinde 2024 yılında binde 9 iken 2025 yılında binde 7,8 gerçekleşti. - AMASYA

Kaynak: İHA

Amasya, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da 2025 Ölüm İstatistikleri - Son Dakika

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