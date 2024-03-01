Amasya\'da Bağımlılıktan Kurtulma Projesi: Bağımsızlık Türkünü Söyle

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Amasya'da 700 yıl önce psikiyatri hastalarının terapilerinde kullanılan müzik ve su sesi yöntemi 'Bağımsızlık Türkünü Söyle Projesi'ne ilham oldu. Geçmişinde uyuşturucu madde kullanımı olan yükümlülerin su sesi ve müzikle terapi yöntemiyle bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak yenilenmeleri ile bağımlılıktan kurtulmalarına katkı sağlanması için proje hazırlandı. Projeyi Amasya Valiliği, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Amasya Üniversitesi hayata geçirecek.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile birlikte işbirliği protokolünü imzalayan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Projemiz kapsamında uyuşturucu madde kullanan hükümlülerin, su sesi ve müzikle terapi yöntemiyle buluşmaları sağlanarak bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak yenilenmeleri ve bağımlılıktan kurtulmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

Projenin önemine işaret eden Vali Doruk, "Ne yazık ki günlük yaşantımızda zaman zaman, uyuşturucu kullanımından ötürü mahvolan yaşamları, dağılan aileleri, çevremizde görmekte, televizyonlarda ve sosyal medyada üzülerek izlemekteyiz. Biz de bugüne kadar yapılan rehabilitasyon çalışmalarına ilaveten bu toplumsal sorunun çözümüne katkı sunmak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Amasya Üniversitesi Rektörlüğümüzle işbirliği yaparak uyuşturucu suçlarına karışarak, cezalarını tamamlayan ve denetimli serbestliğe tabi olan hükümlülerimize yönelik 'Bağımsızlık Türkünü Söyle Projesini' başlatıyoruz" diye konuştu.

Amasya'da 1308 yılında inşa edilerek psikiyatri hastalarının su sesi ve müzikle tedavi edildiği Bimarhane günümüzde Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi olarak kullanılıyor. Müzenin müzikle tedavi bölümünün danışmanı olan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, projenin faydalı sonuçlar vereceğine inandığını söyledi.

İmza programında Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü Bekir Türkmen ve Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Selim Türkmen de yer aldı. - AMASYA