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Amasya'da Ev Yemekleriyle Hünerlerini Konuşturan Kadın Girişimci - Son Dakika
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Amasya'da Ev Yemekleriyle Hünerlerini Konuşturan Kadın Girişimci

Amasya'nın Taşova ilçesinde kafeterya açma hayali kuran Zeynep Kara Şen, kocasının çıkışına inat kurduğu iş yerinde yaptığı ev yemekleriyle müşterilerini memnun ediyor.

Amasya\'da Ev Yemekleriyle Hünerlerini Konuşturan Kadın Girişimci
30.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:08
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Amasya'nın Taşova ilçesinde kafeterya açma hayali kuran Zeynep Kara Şen, "Neden çalışacaksın?" diye çıkışan kocasına inat kurduğu iş yerinde yaptığı ev yemekleriyle hünerlerini konuşturdu.

Evli ve 3 çocuk annesi Zeynep Kara Şen, evde yemek yaparken iş yeri açma hayalini anlattığı itfaiyeci eşinin "Sen otur, neden çalışıyorsun. Bizim paramız ikimize de yeter" sözüne inat açtığı dükkanında, her gün yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri çoğu öğrenci olan müşterilerine servis ediyor.

Daha önce restoranlarda aşçılık yapan evli ve 3 çocuk annesi Zeynep Kara Şen, torununun doğumundan bir süre sonra kendi işini yapmaya karar verdi. Eşinin yaptığı işe karşı çıktığını anlatan Şen, "Sen otur. Neden çalışıyorsun? Bizim paramız ikimize de yeter' dedi. Ama ben çalışmayı tercih ettim. Eşime inat bende kendi işimin patronu olarak devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Eşine ilk başta karşı çıkan Murat Şen ise "Kendi işimin patronu olmak istiyorum' dedi. Ben de ilk başta kabul etmedim, istemedim. Ama kadınların çalışması gerekiyormuş" şeklinde konuştu. Taşova itfaiyesinde görev yapan Şen, izin günlerinde eşine de yardım ettiğini ekledi.

Kafeteryanın müşterisi olan üniversite öğrencisi Doğukan Kurt da Zeynep Kara Şen'in yemeklerinin annesinin yemeklerini hatırlattığını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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