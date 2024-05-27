Amasya\'da Kadın Girişimciler ve Üniversiteliler Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenledi

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Amasya'da kadın girişimciler ve üniversiteliler şehrin coğrafi işaretli yemeklerini gittikleri köy okulunda 'Türk Mutfağı Haftası' temalı etkinlikte pişirerek minik öğrencilere ikram ettiler.

Amasya Üniversitesi ile Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte hazırlanan baklalı dolma, Amasya yağlısı, keşkek, Amasya çöreği ve toyga çorbası, Taşova ilçesine bağlı Esençay köyündeki ilkokul öğrencilerinin tadımına sunuldu. Yemeklerin hazırlanmasına önlük giyip dolma sarma ve hamur açma öğrenen ortaokul öğrencileri de destek oldu.

Okuldan gelen daveti memnuniyetle karşıladıklarını belirten Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Şükran Bozkurt, "Öğrencilerimizle beraber baklalı dolma sarıp yağlı yaptık. Çocuklarımıza coğrafi işaretli yöresel yemeklerimizi tattırdık. Yeni nesle bu değerlerimizi tanıtmak çok güzeldi" dedi.

Bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın coğrafi işaretli ürünlerle kutlandığını hatırlatan Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Dr. Kenan Pala da "Yöresel ürünlerin gelecek nesillere aktarılması, Türk ve Amasya mutfağının gelişimi, gastronomi turizminin gelişimi ile şehre değer katma açısından önem arz etmektedir" diye konuştu.

Birbirinden lezzetli yemeklerden doyasıya yiyen öğrenciler kadın girişimcilere ve üniversitelilere halk oyunu gösterisiyle teşekkür etti. Renkli etkinliğe, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de katıldı. - AMASYA