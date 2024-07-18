Amasya'da sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı
AMASYA - Amasya'da bir köyde sulama havuzuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Sarıyar köyünde sulama havuzunda yaban domuzu yavrusunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi ekipleri, yaban domuzunu kanca ile halat yardımıyla suyun içinden çıkardı. Yaban domuzu hızla doğal ortamına geri döndü.
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