Gümüşhacıköy'de ineklerin peşine düşen boğa, komşunun süt sağım makinesini sürükleyip götürdü - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de ineklerin peşine düşen boğa, komşunun süt sağım makinesini sürükleyip götürdü

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Gümüşhacıköy\'de ineklerin peşine düşen boğa, komşunun süt sağım makinesini sürükleyip götürdü
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Amasya Gümüşhacıköy'de bir ahırda yaşanan ilginç olay güvenlik kamerasına yansıdı. İneklerin ardından komşu ahıra giren boğanın boynuzuna sarkan ip dolandı, hayvan çıkarken süt sağım makinesini de peşinden sürükledi. Hasar gören makinenin sahibi Serkan Karakuş, makineyi yeni aldığını söyledi.

Amasya'da ineklerin peşinden komşu ahıra giren öfkeli boğa, çıkışta peşine taktığı süt sağım makinesini sürükledi. O anlar ahırın güvenlik kamerasına yansıdı.

İPİ BOYNUZUNA DOLANDI

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde yaşanan olayda ineklerin peşinden komşu evin ahırına giren öfkeli boğa, süt sağım makinesini hedef aldı. Sarkan ipin boynuzuna dolandığı boğanın sürüklediği makine hasar aldı. O anlar ahırın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YENİ ALDIĞI MAKİNEYİ GÖTÜRDÜ

Görüntüleri şaşkınlıkla izleyen ahır sahibi Serkan Karakuş, "Öfkeli boğa yeni aldığım süt sağım makinesini boynuzuna takıp götürmüş" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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