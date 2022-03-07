Anadolu'da ki üç şemsten biri: Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi Hazretlerinin hayatı perdeye taşındı - Son Dakika
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Anadolu'da ki üç şemsten biri: Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi Hazretlerinin hayatı perdeye taşındı

07.03.2022 14:08

Anadolu'da ki üç şemsten biri: Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi Hazretlerinin hayatı perdeye taşındıSİVAS Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi Hazretlerinin hayatını konu alan "Lal" isimli tiyatro oyunu Sivas'ta izleyici ile buluştu.

Anadolu'da ki üç şemsten biri: Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi Hazretlerinin hayatı perdeye taşındı

SİVAS Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi Hazretlerinin hayatını konu alan "Lal" isimli tiyatro oyunu Sivas'ta izleyici ile buluştu.

Sivas Belediyesi'nin katkılarıyla yazar Fatih Duman'ın 'Lal' isimli kitabından uyarlanan oyun, Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri tarafından sahneye aktarıldı. 8 aylık yoğun bir hazırlığın sonucu ortaya çıkarılan oyun, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Türk-İslam dünyasının en önemli üç Şems'inden biri olarak kabul edilen Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin hayatını anlatan tiyatro oyunu, başta Osmanlı'nın Eğri Kalesi fethi olmak üzere, Sivasi'nin tasavvuf yolculuğu ve bu yolda çektiği çileleri ilahiler ve şiirlerle dolu muhteşem bir anlatımla sergiliyor.

Oyun hakkında bir değerlendirme yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Yazarımız Fatih Duman'ın Şemseddin Sivasi'yi anlatan Lal isimli kitabında yer alan 'Bir şehrin sahipleri üzerinde gezip dolaşıp adım atanlar değil, şehre gönüllerini verip de o şehrin toprağında halen dahi diri bir gönülle yatanlardır' sözü bizim için bir düsturdur. Bu minvalden hareketle Sivas'ımızın manevi büyüklerinden Şemseddin Sivasi'yi hemşerilerimize anlatabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için bu projeyi hayata geçirdik. Tiyatro oyunumuza ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Kültür Belediyeciliği noktasında önemli işlere imza atıyoruz. Şehrimizin değerlerini unutturmamak adına bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Oyunu izleyen Sivaslılar ise şehrin manevi bir mimarının farklı ve etkili bir organizasyon ile gündeme taşınmasından duyduklarını memnuniyeti ifade ederek Başkan Bilgin ve ekibine teşekkür ettiler.

Anadolu'da ki üç şemsten biri: Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi Hazretlerinin hayatı perdeye taşındı
Anadolu'da ki üç şemsten biri: Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi Hazretlerinin hayatı perdeye taşındı
Anadolu'da ki üç şemsten biri: Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi Hazretlerinin hayatı perdeye taşındı

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Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan 'Lal' oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan 'Lal' oyunu Sivas'ta sanatseverlerle buluştu Türk tiyatrosunun güldüren yüzü: Rasim Öztekin Türk tiyatrosunun güldüren yüzü: Rasim Öztekin

Şemseddin Sivasi, Tiyatro, oyunlar, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anadolu'da ki üç şemsten biri: Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi Hazretlerinin hayatı perdeye taşındı - Son Dakika


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