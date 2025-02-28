Anadolu'nun Kadınları: 'Bu Topraklarda Kadın Olmak' Sergisi Beyoğlu'nda Açıldı - Son Dakika
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Anadolu'nun Kadınları: 'Bu Topraklarda Kadın Olmak' Sergisi Beyoğlu'nda Açıldı

Anadolu\'nun Kadınları: \'Bu Topraklarda Kadın Olmak\' Sergisi Beyoğlu\'nda Açıldı

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde açılan 'Bu Topraklarda Kadın Olmak' sergisi, Anadolu'daki kadınların yaşamlarını belgeleyen 62 fotoğraf karesiyle sanatseverlerle buluştu. Sergi, 4 Nisan 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

28.02.2025 17:57  Güncelleme: 18:00
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Anadolu'nun dört bir yanındaki kadınların yaşam öykülerinin bir araya getirildiği "Bu Topraklarda Kadın Olmak" adlı sergisi, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı ve yazar Varol Uzlu'nun, Anadolu'nun dört bir yanındaki kadınların yaşamlarını belgelediği "Bu Topraklarda Kadın Olmak" adlı sergisi, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Terra Santa'da gerçekleştirilen açılışta, sanatseverlerin yanı sıra serginin sahibi Varol Uzlu ile birlikte Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin de konuşmacı olarak yer aldı. 2015 yılından bu yana çekilen ve 62 özel kareden oluşan bu etkileyici seçki, kadınların geleneksel değerler içindeki üretkenliğini, direncini ve hikayelerini gözler önüne seriyor. Sergi, 4 Nisan 2025'e kadar ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu'nun Kadınları: 'Bu Topraklarda Kadın Olmak' Sergisi Beyoğlu'nda Açıldı - Son Dakika

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