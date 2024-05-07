Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Yönetimi Eskişehir Valisi'ne Forma Hediye Etti - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Yönetimi Eskişehir Valisi'ne Forma Hediye Etti

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Yönetimi Eskişehir Valisi\'ne Forma Hediye Etti

TFF 3. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü yönetimi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek forma hediye etti. Ziyarette Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Galip Özsarı tarafından Vali Aksoy'a Anadolu Üniversitesi forması takdim edildi.

07.05.2024 13:08
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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü yönetimi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyaret gerçekleştirerek, forma hediye etti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden ve Play-off mücadelesi veren Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'nin yönetim kurulu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Galip Özsarı tarafından Vali Aksoy'a Anadolu Üniversitesi forması hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Yönetimi Eskişehir Valisi'ne Forma Hediye Etti - Son Dakika

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