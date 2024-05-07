Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Yönetimi Eskişehir Valisi\'ne Forma Hediye Etti

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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü yönetimi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyaret gerçekleştirerek, forma hediye etti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden ve Play-off mücadelesi veren Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'nin yönetim kurulu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Galip Özsarı tarafından Vali Aksoy'a Anadolu Üniversitesi forması hediye edildi. - ESKİŞEHİR