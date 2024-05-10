ANAKARİYER, AB\'nin Kültür Politikası Hakkında Etkinlik Düzenledi

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Anadolu Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (ANAKARİYER) tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında "AB'nin Bütünleşme Süreci İçerisinde Birliğin Kültür Politikası: 'Farklılık' ve 'Çeşitlilik'" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Akdemir'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli başta olmak üzere, pek çok öğrenci katılım gösterdi.

"AB, Türk kamuoyu tarafından yanlış biliniyor"

"AB'nin Bütünleşme Süreci İçerisinde Birliğin Kültür Politikası: Farklılık ve Çeşitlilik" etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Akdemir konuşmasında AB'nin bir araya gelme sürecinden bahsetti. Doç. Dr. Akdemir konuşmasına şöyle devam etti: "Avrupa Birliği'nde yirmi yedi farklı ülke, kültür, dil mevcut. Bu da yirmi yedi farklı düşünce demek. AB'de farklılıklara saygı duyan, ortak kültür mirası anlayışı var. Avrupa Birliği kültür farklılıklarını çeşitlilik olarak algılamaktadır. 2022 yılında başlayan ve 2025 yılında tamamlanması öngörülen 'AB Jean Monnet Module' kapsamında hazırladığımız projemiz ile AB bütünleşme sürecinde Birliğin kültür politikasını dersler, eğitim programları ve etkinlikler gibi çeşitli araçlarla siz değerli katılımcılarımız gibi öğrencilerimize ve insanlara aktarmaya, onları bilinçlendirme çalışıyoruz."

"AB'nin Bütünleşme Süreci İçerisinde Birliğin Kültür Politikası: Farklılık ve Çeşitlilik" etkinliği soru cevap kısmının ardından ANAKARİYER Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli'nin Doç. Dr. Erhan Akdemir'e teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR