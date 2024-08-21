ANDA Derneği Afyonkarahisar\'da yangın söndürme çalışmalarında önemli rol üstlendi

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Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) Afyonkarahisar ekibi, Sinanpaşa ilçesi Kırka belediyesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmalarında önemli bir rol üstlendi.

Yangın, üç farklı ana bölgede karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldı. ANDA ekibi, bu bölgelerden birinde yoğun bir çalışma yürüttü. Yangının etkisini azaltmak ve yayılmasını önlemek amacıyla dört dozer yol açma çalışmaları gerçekleştirdi. ANDA'nın arama kurtarma personelleri, karadan yapılan bu yoğun çalışmaların yanı sıra, havadan yapılan müdahalelere de uyumlu bir şekilde destek sağlayarak, yangının kontrol altına alınmasında kritik bir görev üstlendi. ANDA Derneği, doğaya ve topluma olan sorumluluğunu bir kez daha yerine getirerek, afet durumlarında hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etme konusundaki uzmanlığını kanıtladı. - AFYONKARAHİSAR