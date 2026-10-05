Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de içerisinde bulunduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi’ne getirildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de içerisinde bulunduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi’ne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de içerisinde bulunduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Kaynak: İHA
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