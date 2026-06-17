Ankara'da Ay ve Yıldızdan Türk Bayrağı Görüntüsü - Son Dakika
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Ankara'da Ay ve Yıldızdan Türk Bayrağı Görüntüsü

Ankara\'da Ay ve Yıldızdan Türk Bayrağı Görüntüsü
17.06.2026 22:29
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Ankara'da ay ve yıldız yan yana görünerek Türk bayrağını andıran manzaralar oluşturdu.

Ankara'da akşam saatlerinde ay ve yıldız yan yana görüntülendi, ortaya çıkan görüntü Türk bayrağını anımsattı.

Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan görüntü dikkat çekti. Ay ile parlak bir yıldızın yan yana görünmesi, Türk bayrağındaki ay-yıldızı andıran manzarayı ortaya çıkardı. Ay ve parlak bir yıldızın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan manzara, Türk bayrağındaki ay-yıldız sembolünü andırdı. Gökyüzünde beliren hilal ve parlak yıldızın yan yana oluşturduğu tablo, Ankara kent merkezi ve Anıtkabir ile birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Ay ve Yıldızdan Türk Bayrağı Görüntüsü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Ay ve Yıldızdan Türk Bayrağı Görüntüsü - Son Dakika
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