Ankara'da Camilerin İlk Teravih Namazı Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Ankara'da Camilerin İlk Teravih Namazı Havadan Görüntülendi

Ankara\'da Camilerin İlk Teravih Namazı Havadan Görüntülendi

Ankara'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Hacı Bayram Veli Camisi ve Melike Hatun Camisi'nin ilk teravih namazı dron ile havadan görüntülendi. Teravih namazına katılan vatandaşlar, camiler önünde Ramazan ayının gelişini coşkuyla kutladı.

11.03.2024 01:27  Güncelleme: 01:30
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Başkentin camileri ilk teravih namazı sırasında havadan görüntülendi.

Ankara'da, ilk teravih namazı heyecanı yaşandı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi. Namaz sırasında başkentin camilerinden olan Hacı Bayram Veli Camisi ve Melike Hatun Camisi dron ile havadan görüntülendi. Ramazan ayının gelişiyle başlayan teravih namazına 7'den 70'e vatandaşlar katıldı ve yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar camiler önünde toplanarak Ramazan ayının gelişini ve teravih namazının coşkusunu yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Yerel, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

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