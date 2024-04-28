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Ankara'da Dünya Dans Günü kutlaması

ANKARA - Dansın güzelliğini ve değerini övmek için kutlanan Dünya Dans Günü etkinlikleri, Ankara'da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Dansın güzelliği ile değerini öven, insanları bir araya getiren bir dil oluşuna dikkat çekmek için her yıl 29 Nisan'da kutlanan Dünya Dans Günü, Ankara'da bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde kutlandı. Dünya Dans Günü'nü kutlamak için hazırlanan etkinlikte, barışın dilini dans aracılığıyla konuşturmayı hedeflendi. O anlar ise renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.