Ankara'da Görev Yapan İtfaiye Eri Çift, Zorlukları Sevgiyle Aşıyor - Son Dakika
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Ankara'da Görev Yapan İtfaiye Eri Çift, Zorlukları Sevgiyle Aşıyor

Ankara\'da Görev Yapan İtfaiye Eri Çift, Zorlukları Sevgiyle Aşıyor

Ankara'da görev yapan itfaiye eri Emre-Selinay çifti yangın ve afetlerde can kurtarmak için çalışırken karşılaştıkları zorlukları da birbirlerine duydukları sevgiyle aşmaya çalışıyor. Çift, aynı istasyonda görev alarak hem mesleklerini hem hayatlarını paylaşıyor.

27.04.2024 10:35  Güncelleme: 10:40
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Ankara'da görev yapan itfaiye eri Emre-Selinay çifti yangın ve afetlerde can kurtarmak için çalışırken karşılaştıkları zorlukları da birbirlerine duydukları sevgiyle aşmaya çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Amirliği Kurtuluş İstasyonunda 2023 yılı Eylül ayında tanışan ve hayatlarını birleştiren Selinay ve Emre Kıstır çifti aynı istasyonda itfaiye eri olarak görev alıyor. Çift, farklı yıllarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı itfaiye eri alım sınavlarına girerek çalışmaya başladı. Evlenmeden önce iş yerinde arkadaş olarak tanışan çift farklı vardiyalarda görev alıyor. Hem mesleklerini hem hayatlarını paylaşan Kıstır çifti ayda 10 gün aynı evde birbirini görürken mesai saatlerinde ise görev devir esnasında karşılaşıyor. Ev işlerinde birbirlerine yardımcı olan çift, bu duruma alıştıklarını söylüyor.

2022 yılında ABB'nin açmış olduğu itfaiye eri sınavına katıldığını, daha sonra mülakata girmeye hak kazandığını, ardından sözlü ve spor olarak değerlendirildikten sonra itfaiye eri olarak çalışmaya başladığını belirten Selinay Kıstır, "İşe başlamadan önce biz de çok ön yargılıydık. Kendi açımızdan tedirginliklerimiz oluyordu. Kendimizce 'nasıl karşılanacak' diye sonuçta erkek egemenliğinde bir mesleğiz. İlk başlarda çok zor oldu sahada çok fazla tepki gördük 'kadından itfaiyeci mi olur' diye. Kadın arkadaşlarımızla birlikte belirli bir zamanı aştığımız için ön yargıyı kırdık. Kurumumuzda da daha çok destek gördüğümüz için daha çok motivasyon gördüğümüz için artık gittiğimiz olaylarda tecrübe edinerek ekibimizle işler başardıkça kendimizi daha iyi oluyor ama yer yer zorlandığımız yerler oluyor. Artık biz de işimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Eşiyle farklı vardiyalarda olduğunu söyleyen Selinay Kıstır, "Öncesinde iş arkadaşı olarak tanıştık. Daha sonra arkadaş ortamında sohbetimiz ilerledi, vakit geçirmeye başladık ve evlenmeye karar verdik" dedi.

Eşiyle farklı vardiyalarda çalıştığını ifade eden Selinay Kıstır, "Bizim çalışma sistemimiz 24/48 esaslı çalışıyoruz. 3 vardiya olarak çalışıyoruz. Ben birinci posta olarak çalışıyorum eşim ikinci posta olarak çalışıyor. Ayda denk geldiğimiz süre sayısı 10 gün, ben nöbete geliyorum o dinleniyor ben nöbetten çıkarken ise o işe gelmiş oluyor, içtimalarda karşılamış oluyoruz. Bazen eşimi 10 günden az gördüğüm de oluyor. Biz aynı işe denk geldiysek mutlaka olağanüstü durumlarda denk geliyoruz. Denk gelme süremiz ise kısa o esnada birbirimizi de görmüyoruz çünkü koruyucu ekipmanlarımız var. O yüzden birbirimizi tanımıyoruz" diye konuştu.

2020 yılında göreve başladığını belirten Emre Kıstır ise, "KPSS puanım yeterli geldiği için 2020 yılında mülakatlarda hak kazandım. 2020 yılında Eylül ayında göreve başladım. Ben işe başladığımda onlar daha yoktu. Gündüz personelleriydi kendisi vakit geçirdikçe birbirimizle anlaştığımızı gördük. 2023 Eylül ayında da evlendik" ifadelerini kullandı.

Mesai saatlerinde aklının eşinde olduğunu dile getiren Emre Kıstır, "Tabi bizim de mesleğimiz gereği zorlanıyoruz ama burası profesyonel bir iş ve o gözle bakıyoruz. Biz zaten acil durumlarda karşılaşıyoruz. Orada da herkes işini yapıyor. İşimizi profesyonel olarak yapıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Görev Yapan İtfaiye Eri Çift, Zorlukları Sevgiyle Aşıyor - Son Dakika

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