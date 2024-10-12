Ankara'da İnternette Çocuk Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da İnternette Çocuk Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların dijital platformlardaki tehlikelerden korunması amacıyla 'İnternette Çocuk Güvenliği Çalıştayı' düzenledi. Çalıştayda dijital tehlikelere karşı ailelerin, yerel yönetimlerin ve kamu otoritelerinin rolü masaya yatırıldı.

12.10.2024 13:46  Güncelleme: 14:43
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların dijital platformlarda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı "İnternette Çocuk Güvenliği Çalıştayı" düzenledi. "Geleceğe Yön Veren Dijitalde Güven-siz-siniz" sloganıyla gerçekleştirilen çalıştayda, dijital mecralardaki tehlikelere karşı ailenin, yerel yönetimlerin ve kamu otoritesinin rolleri masaya yatırılarak, çocukları bu mecralardaki tehlikelerden korumak için çözüm yolları geliştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ile çocuklar için önemli bir iş birliğine imza attı. "İnternette Çocuk Güvenliği Çalıştayı", "Geleceğe Yön Veren Dijitalde Güven-siz-siniz" sloganıyla geniş katılımla gerçekleştirildi.  Ankara Kent Konseyi binasında düzenlenen çalıştayda, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar ile TEPAV Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz da katılımcılar arasında yer aldı.

"Dijital Mecradaki Tehlikelere Karşı Ailenin, Yerel Yönetim ve Kamu Otoritesinin Rolü" ile "Çocuklarda İnternet Kullanımı Eğitimi" gibi başlıklarda odak grup çalışmalarının yapıldığı çalıştayda, çocukları dijital mecralardaki tehlikelerden korumak için çözüm yolları geliştirildi. Şehir dışında olduğu için çalıştaya katılamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dijital dünya, hayatımıza pek çok kolaylık getirdiği gibi maalesef özellikle çocuklarımız için ciddi riskler de barındırıyor. Çocuklarımız; siber zorbalık, kişisel bilgilerin kötüye kullanılması, zararlı içeriklere maruz kalma gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Ayrıca, internet bağımlılığı gibi sorunlar çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini de olumsuz etkileyebiliyor. Bu çalıştayın temel amacı, bu riskleri en aza indirgemek ve çocuklarımıza güvenli bir dijital alan sunmaktır. Birlikte üreteceğimiz çözüm yolları sayesinde, çocuklarımızın dijital dünyada daha bilinçli ve güvende büyümesini sağlayabiliriz. Siz değerli katılımcıların ortaya koyacağı öneriler ve alacağınız kararlar, sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendirecek. Belediyemiz, bu konudaki her türlü çözüm önerisine destek olmaya ve çocuklarımızın korunması için gereken adımları atmaya hazırdır."

ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, İnternette Çocuk Güvenliği Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, çocukların dijital dünyanın sunduğu fırsatların yanı sıra risklerle de karşı karşıya olduğunu belirterek, bu konuda toplumsal farkındalığın önemine değindi. Köylüoğlu, "Çocukların eğitim ve sosyalleşme süreçlerine destek olan dijital platformlar aynı zamanda birçok tehlike barındırıyor. Bu riskleri önlemek ve çocukları bu risklerden korumak için toplumun tüm bileşenleri olarak ortak akılla çözüm yolu bulacağız diye umut ediyorum" dedi.

Başkan Yavaş'ın da bu konuya çok önem verdiğini ve yakın zamanda çocuk etkinlik merkezleri açtığını hatırlatan Köylüoğlu, "Bu merkezlerde uzmanlar eşliğinde bilinçlendirme yapılıp, eğitimler verilecek. Benim çok önemsediğim dijital okuryazarlık konusunda duyarlılık sağlanacak" diye konuştu.

Köylüoğlu ebeveynlerin de bu sürece dört elle sarılması gerektiğini belirterek, devletin çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yasalar çıkarmasının ve bu yasaların uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar ise çalıştay hakkında bilgi vererek, "Çalıştay sonunda çıkan bildiriye göre özellikle çocuk meclisimizde farkındalığı artıracağız. Çocuk kulüplerimizde ve aile yaşam merkezlerimizde aktif olarak faaliyetlerimizin içine katarak önümüzdeki süreçte somut işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından YBÜ Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Elif Ergin "Çocuklarda Dijital Riskler", TEPAV Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz ise " Türkiye'de Çocukları Korumaya Yönelik Politika Eksikliği: Ne Yapmalı" konusunda bir sunum yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara'da İnternette Çocuk Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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