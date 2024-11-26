Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Gençlik Sofraları - Son Dakika
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Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Gençlik Sofraları

Ankara\'da Öğrencilere Ücretsiz Gençlik Sofraları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Gençlik Sofraları' ile başkentteki üniversite öğrencilerine ücretsiz sıcak yemek sunmaya başladı. Öğrenciler, belirlenen noktalarda her gün akşam 18.00-20.00 saatleri arasında yemek alabilecek.

26.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:25
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) öğrenciler için 'Gençlik Sofraları' uygulamasını hayata geçirdi. Başkentli öğrenciler; hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında Kızılay 100. Yıl Gençlik Sofrası, Sıhhiye Gençlik Sofrası ve Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası olmak üzere toplam 3 noktada ücretsiz sıcak yemeğe ulaşabiliyor.

'Öğrenci dostu Başkent' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Üniversite Ankara'da okunur" çağrısı doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerin yüzünün gülmesi amacıyla pek çok uygulamaya imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 'Gençlik Sofraları' kuruyor.

3 noktada ücretsiz yemek

Ankara'da üniversitelerin bulunduğu ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı 3 bölgede hizmete açılan Gençlik Sofraları'nda gençler, hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz sıcak yemek hizmeti ile buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan BELPA AŞ'nin mutfağında hijyenik şartlarda ve gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlanan sıcak ve taze tam 4 çeşit yemek; Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası (Emniyet Mah. Silahtar Cad. No: 36 Yenimahalle), Sıhhiye Gençlik Sofrası (Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. kat) ve 100. Yıl Gençlik Sofrası'na (İzmir 2 Cad. Kızılay) ulaştırılıyor.

Öğrencilerin uygulamadan faydalanması için ise TC kimlik kartı ve öğrenci kimlikleriyle karekod sistemi üzerinden öğrenci olduklarını teyit etmesi gerekiyor.

Gençlik Sofralarına ilk günden yoğun bir ilgi olduğunu belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Üniversite öğrencilerimize yönelik ücretsiz akşam yemeği uygulamamıza bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Gazi Mahallesi, Kızılay'daki kütüphanemizin altında ve Sıhhiye'deki Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezimizin yemekhanesinde aynı anda eş zamanlı olarak hafta içi her gün saat 18.00 ile 20.00 arasında ücretsiz olarak yemek ikramlarımız olacak. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Gençlik Sofraları - Son Dakika

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