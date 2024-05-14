Ankara'da Zihinsel Engellilerin Temsili Askerlik Kınası Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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Ankara'da Zihinsel Engellilerin Temsili Askerlik Kınası Renkli Anlara Sahne Oldu

Ankara\'da Zihinsel Engellilerin Temsili Askerlik Kınası Renkli Anlara Sahne Oldu

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 22 zihinsel engelli birey, 16 Mayıs 2024 tarihinde bir günlük temsili askerlik yapacak. Asker uğurlama töreni öncesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli bireyler için temsili kına gecesi programı düzenlendi.

14.05.2024 10:15  Güncelleme: 10:19
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Ankara'da temsili askerlik yapacak 22 zihinsel engelli bireyin hayalini kurduğu asker kınası renkli anlara sahne oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 22 zihinsel engelli birey, 16 Mayıs 2024 tarihinde bir günlük temsili askerlik yapacak. Asker uğurlama töreni öncesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli bireyler için temsili kına gecesi programı düzenlendi.

Program, Engelsiz Yaşam Korosu'nun oyunu ile başladı. Ardın engelli bireylerin ellerine kına yakıldı. Bireylerin ellerine kına yakılması esnasında aileler gözyaşlarını tutamadı. Oyun havaları ile devam eden program asker kıyafeti şeklindeki pastanın kesilmesinin ardından sona erdi.

Etimesgut Belediyesi Engelliler Komisyonu Başkanı Taşkın Ayvaz, askerlik çağı gelmiş engelli bireylere heyecan yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"İçtimaya girecek ve yemin töreni edecekler"

16 Mayıs tarihide engelli bireyleri askere göndereceklerini belirten Ayvaz, "Bir günlüğüne gidip gelecekler ve orada temsili askerlik törenini yapacaklar. Normal askerlik kıyafetlerini giyecekler. İçtimaya girecek ve yemin töreni edecekler. Bütün askerlik görevlerini yaptıktan sonra aynı gün teskere alacaklar. Terhis kağıtlarını alıp ailelerine geri dönecekler" şeklinde konuştu.

"21 yıldır bu özlemi çekiyordum"

Askerlik kınası yaptırdığı için mutlu olduğunu ifade eden Adem Lekesiz ise, "Çok mutluyum. 21 yıldır bu özlemi çekiyordum. 41 yaşındayım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kınamızı yaktık sağ olsunlar. Heyecanlıyım ve kalbim küt küt atıyor" diye konuştu.

Anne Emsel Lekesiz ise oğlunun asker kınasını gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Engelli Bireyler, Mamak'ta Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 16 Mayıs'ta 1 günlük temsili askerlik yapacak ve terhis kağıtlarını alacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Zihinsel Engellilerin Temsili Askerlik Kınası Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Zihinsel Engellilerin Temsili Askerlik Kınası Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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