Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Berat Kandili'nde Vatandaşlara İkramda Bulundu - Son Dakika
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Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Berat Kandili'nde Vatandaşlara İkramda Bulundu

Ankara\'nın Gölbaşı Belediyesi Berat Kandili\'nde Vatandaşlara İkramda Bulundu

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi, çorba, çay, kandil şekeri ve lokma ikramında bulundu. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşların kandillerini kutladı ve hizmet için durmadan çalışacaklarını belirtti.

24.02.2024 16:55  Güncelleme: 17:01
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Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla vatandaşa kandil simidi, çorba, çay, kandil şekeri ve lokma ikramında bulundu.

Gölbaşılıların yüzünü güldüren ikramlar ile vatandaşın içi ısındı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı ve Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat ile birlikte Merkez Meydan'da vatandaşlara kandil simidi ve çorba ikram ederek vatandaşların kandillerini kutladı.

Belediye Başkanı Şimşek, yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlayarak bu mübarek günün Türk İslam alemine hayır getirmesini dilediğini söyledi.

Şimşek, "Rahmet, bereket ve mağfiret içerisinde geçirmeyi dilediğimiz, yaklaşan mübarek Ramazan ayımızın bütün insanlığa ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim. Bugün Berat Kandili vesilesiyle vatandaşlarımıza kandil simidimizi, lokmamızı ve çorbamızı ikram ettik. Böylesine manevi yönü kuvvetli bir günde, Gölbaşılı hemşerilerimize birlikte olmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Vatandaşa hizmet için durmadan çalıştıklarını belirten Şimşek, "Milli ve dini bayramlarımızda, özel günlerimizde her daim vatandaşlarımızı düşünerek; onlara hizmet etmek ve gönüllerini hoş tutmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Berat Kandili'nde Vatandaşlara İkramda Bulundu - Son Dakika

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