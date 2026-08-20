Ankara Valisi Sincan\'da ziyaretlerde bulundu

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Sincan'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından karşılanan Vali Canbolat, ilçedeki yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili bilgi aldı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat Sincan ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakamlık ve Sincan Belediyesi ziyaretleriyle başlayan programda, ilçede devam eden çalışmalar, yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Vali Canbolat, Sincan'ın gelişimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Sincan'ımız için istişare ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Sincan'ın her alanda gelişmesi, yatırımların güçlenmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Ankara Valimiz Yakup Canbolat ve Sincan Kaymakamımız Levent Kılıç'ı belediyemizde ağırladık. Sincan'ımız için istişare ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Program kapsamında Sincan esnafıyla da bir araya gelen Vali Canbolat, esnafın talep ve görüşlerini dinledi. İlçe esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Canbolat'ın bir diğer durağı ise Sincan 1. Bölge Organize Sanayi Bölgesi oldu. OSB'de yürütülen faaliyetler hakkında yöneticilerden bilgi alan Vali Canbolat, bölgenin üretim, istihdam ve yatırım faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.

Ziyaret programı kapsamında Şehit Haydar Çetin'in ailesini de ziyaret eden Vali Canbolat, şehidimizin annesi Şükran Çetin ve babası Dilaver Çetin ile bir araya gelerek şehidimizi rahmet ve minnetle yad etti.

Sincan'da gerçekleştirilen ziyaret ve temasların ardından Vali Canbolat'ın ilçe programı, yürütülen çalışmaların yerinde değerlendirilmesi ve karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi.