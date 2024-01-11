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Ankaralılar Regaip Kandili'nde Camilere Akın Etti - Son Dakika
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Ankaralılar Regaip Kandili'nde Camilere Akın Etti

Mübarek üç ayların müjdecisi Regaib Kandili, Ankaralılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kocatepe, Hacı Bayram Veli ve Ahmet Hamdi Akseki camileri başta olmak üzere camilere akın eden insanlar, dua etti ve ibadetlerini gerçekleştirdi. Camilerde bulunan vatandaşlara lokum ikram edildi.

Ankaralılar Regaip Kandili\'nde Camilere Akın Etti
11.01.2024 - 19:48,  Güncelleme: 19:49
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Mübarek üç ayların müjdecisi Regaib Kandili, yurdun dört bir yanında idrak edildi. Kandil dolayısıyla başta Kocatepe, Hacı Bayram Veli ve Ahmet Hamdi Akseki olmak üzere Ankaralılar camilere akın etti.

Üç Aylar'ın başlangıcı olan Regaip Kandili'nde, Ankaralılar ibadet etmek için camilere akın etti. Büyük küçük, yaşlı genç her yaştan insanın buluştuğu bu mübarek günde, eller dua için açıldı. Ankaralılar Regaip Kandili'nde başta Millet Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii olmak üzere Ankara'nın büyük camilerine ilgi gösterdi. Camilerde ibadet eden vatandaşlara lokum ikram edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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