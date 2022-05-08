Anlamlı günde özel annelere ziyaret - Son Dakika

Düzce Belediyesi; sevgi, şefkat ve türlü fedakarlık ile çocuklarını yetiştiren anneleri unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü özel günde şehit anneleri başta olmak üzere özel gereksinimli bireylerin annelerini ziyaret ederek vefa örneği gösterdi.

Düzce Belediyesi, hayatın her anında çocuklarının yanında olan ve farkındalıklarıyla topluma örnek teşkil eden anneleri unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu anlamlı günde özel anneleri ziyaret ederek, hem belediyenin sıcak yüzünü gösterdi hem de vefa örneği sergiledi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç'ın da hazır bulunduğu ziyaretlerin ilk durağında Müdürlüğe bağlı ekipler, görme engelli Özlem Erdoğan'ın evine misafir oldu. Aynı zamanda Erdoğan'ın oğlu Alperen'in doğum gününü de aldıkları pasta ile kutlayan müdürlük ekipleri, Özlem Erdoğan'ın da anneler gününü kutlayarak kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Anlamlı günün ikinci durağında iki çocuğuna kol kanat gererek hayatını sürdüren bedensel engelli Perihan Atabey ve ablası oldu. Müdürlüğe bağlı ekipler, taleplerini dinledikleri Atabey ve ablasına çiçek ve hediye takdim ederek anneler gününü kutladı.

15 yıl önce eşini kanser hastalığı nedeniyle kaybetmesinin ardından bedensel engelli 5 çocuğuna kol kanat gererek hem anne hem de babaları olarak hayatını onlara adayan Fadime Yikit'i de unutmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, misafir olduğu Fadime Teyze ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ekiplerin bir başka durağı ise 2020 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın annesi Raziye Işık oldu.

Ziyarette, şehidin babasın Tarık Işık da hazır bulunurken, Raziye Işık'ın anneler gününü kutlayan ekipler, anne Işık'ın oğlunun eşyalarıyla oluşturduğu odasını ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de selamını ileten ekipler duygu dolu anlar yaşadı. - DÜZCE