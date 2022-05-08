Anlamlı günde özel annelere ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Anlamlı günde özel annelere ziyaret

08.05.2022 14:29
Anlamlı günde özel annelere ziyaret

Düzce Belediyesi; sevgi, şefkat ve türlü fedakarlık ile çocuklarını yetiştiren anneleri unutmadı.

Düzce Belediyesi; sevgi, şefkat ve türlü fedakarlık ile çocuklarını yetiştiren anneleri unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü özel günde şehit anneleri başta olmak üzere özel gereksinimli bireylerin annelerini ziyaret ederek vefa örneği gösterdi.

Düzce Belediyesi, hayatın her anında çocuklarının yanında olan ve farkındalıklarıyla topluma örnek teşkil eden anneleri unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu anlamlı günde özel anneleri ziyaret ederek, hem belediyenin sıcak yüzünü gösterdi hem de vefa örneği sergiledi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç'ın da hazır bulunduğu ziyaretlerin ilk durağında Müdürlüğe bağlı ekipler, görme engelli Özlem Erdoğan'ın evine misafir oldu. Aynı zamanda Erdoğan'ın oğlu Alperen'in doğum gününü de aldıkları pasta ile kutlayan müdürlük ekipleri, Özlem Erdoğan'ın da anneler gününü kutlayarak kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Anlamlı günün ikinci durağında iki çocuğuna kol kanat gererek hayatını sürdüren bedensel engelli Perihan Atabey ve ablası oldu. Müdürlüğe bağlı ekipler, taleplerini dinledikleri Atabey ve ablasına çiçek ve hediye takdim ederek anneler gününü kutladı.

15 yıl önce eşini kanser hastalığı nedeniyle kaybetmesinin ardından bedensel engelli 5 çocuğuna kol kanat gererek hem anne hem de babaları olarak hayatını onlara adayan Fadime Yikit'i de unutmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, misafir olduğu Fadime Teyze ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ekiplerin bir başka durağı ise 2020 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın annesi Raziye Işık oldu.

Ziyarette, şehidin babasın Tarık Işık da hazır bulunurken, Raziye Işık'ın anneler gününü kutlayan ekipler, anne Işık'ın oğlunun eşyalarıyla oluşturduğu odasını ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de selamını ileten ekipler duygu dolu anlar yaşadı. - DÜZCE

Anlamlı günde özel annelere ziyaret
Anlamlı günde özel annelere ziyaret
Anlamlı günde özel annelere ziyaret

YORUMLAR
500
Kaymakam Bolat'tan Anneler Günü ziyareti Kaymakam Bolat'tan Anneler Günü ziyareti Kayseri'de 84 yaşındaki şehit annesi Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti Kayseri'de 84 yaşındaki şehit annesi Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti

Düzce Belediyesi, Özlem Erdoğan, Ayşe kılıç, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anlamlı günde özel annelere ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
13:21 Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi! Polis bu zalimliği yapan sürücünün peşinde
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 14:36:18. #1.13#
SON DAKİKA: Anlamlı günde özel annelere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement