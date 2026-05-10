Anneler Günü'nde Huzurevi Ziyareti
Anneler Günü'nde Huzurevi Ziyareti

10.05.2026 09:43
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi, huzurevi ziyaretinde anneleri unutmadı, içten anlar yaşandı.

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen huzurevi ziyareti, duygu dolu anlara sahne oldu. Öğrenciler, huzurevinde kalan annelerin bu özel gününü kutlayarak kendilerine çiçek takdim etti, ellerini öpüp hayır dualarını aldı.

Samimi sohbetlerin, içten tebessümlerin ve sevgi dolu anların yaşandığı ziyarette büyüklerle yakından ilgilenildi. Nesiller arası sevgi, saygı ve vefa duygularının en güzel şekilde hissedildiği etkinlikte huzurevi sakinleri mutluluklarını dile getirdi.

Gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, büyükleri hatırlamanın ve onlara değer vermenin yalnızca özel günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Etkinlik, toplumsal dayanışma ve vefa bilincinin güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

