Anneler Yeşil Sahada Sporla Buluştu

Bursa'da Aile Meclisi Derneği (AİLEMDER) tarafından "Spora evet, uyuşturucuya hayır" ve "Anneler sahada, aileler ayakta" sloganlarıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Odunluksporlu futbolcular ile anneleri yeşil sahada buluştu.

Kahkahaların eksik olmadığı dostluk maçında anneler, sporun birleştirici gücüyle madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı güçlü bir mesaj verdi. AİLEMDER'in öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda bu kez tribünde yer almak yerine kramponlarını giyen anneler, Odunlukspor futbolcularıyla birlikte sahaya çıktı. Rekabetten çok dayanışma ve farkındalığın ön planda olduğu karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıkarken, aileler unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlikte "Spora evet, uyuşturucuya hayır" sloganıyla özellikle çocuklar ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasında sporun önemine dikkat çekildi. Anneler, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde aile desteğinin ve sporun vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, gençlerin kötü alışkanlıklar yerine sporla buluşmasının hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine önemli katkı sağladığını ifade etti. Uzmanlar da düzenli spor yapan çocuk ve gençlerin madde bağımlılığı gibi riskli davranışlardan uzak kalma eğilimlerinin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Maç boyunca zaman zaman kıyasıya mücadele yaşansa da dostluk kazandı. Gülümseten pozisyonlar, alkışlanan hareketler ve samimi görüntüler etkinliğe damga vurdu. Organizasyon sonunda anneler ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirirken, etkinlik sporun yalnızca bir rekabet değil, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren ve toplumsal farkındalık oluşturan önemli bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Aile Meclisi Derneği (AİLEMDER) Genel Başkanı Şerafettin Torun, "Çocuklarımızı spora bağlamak, sokaklardan, bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan korumak için böyle etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız, gençlerimiz ve çocuklarımız spora devam etsinler. Sağlıklı bir aile için spor çok önemli. Gelecek nesillerimiz, çocuklarımız kötü alışkanlık, bağımlılık ve benzeri olumsuzluklardan uzak dursun. Buna dikkat çekmek için ise bütün annaleri sahalara davet ediyoruz" diye konuştu. - BURSA