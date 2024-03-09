Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kapalı Yol Esnafını Ziyaret Etti

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Kapalı Yol esnafını ziyaret etti. Her yaştan Antalyalının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Böcek, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Böcek, Balbey Kentsel Yenileme Projesi ve Kaleiçi'nde hayata geçirilecek projelerin bölgeyi daha da canlandıracağını belirtti.

Kazım Özalp Caddesi esnafını ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, dükkanları tek tek gezerek esnafla sohbet etti. Esnaf dostu belediye başkanı olarak 5 yıllık görev süresi boyunca her zaman esnafın yanında olduğunu söyleyen Başkan Böcek, yeni dönemde de esnaf ile ortak akılla hareket ederek, güzel işlere imza atacaklarını söyledi.

"ESNAFLA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Kapalı Yol'da vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Böcek, bol bol fotoğraf çektirdi. Kapalı Yol'un kent merkezinin en önemli yerlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, yeni dönemde hayata geçirilecek Kaleiçi Yat Limanı Projesi ve Balbey Kentsel Yenileme Projesi ile bölgenin cazibesinin artacağını söyledi. Esnaf odaları ile birlikte hareket ederek esnaftan gelen her türlü talebe ve isteğe ortak akılla çözüm bulmaya ve cevap vermeye gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Böcek, Herkesin Başkanı olarak yeni dönemde de esnaf dostu olmaya devam edeceğini belirtti.