Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Elmalı\'da alt yapı çalışmalarını tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'nın Gündoğan Mahallesi'nde yağmur suyu drenajı, içme suyu hattı yenileme ve kanalizasyon imalatını tamamladı.

İlçelerin alt yapı eksiklerini giderme noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'da da çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Gündoğan Mahallesi Karşıyaka 2. Sokak'ta 42 metre drenaj döşeme çalışması yapıldı. Çalışma ile yağmurun ardından evlere su girmesi engellenmiş oldu.

ASAT ekipleri Baki Gül Sokak'ta da kanalizasyon imalatı gerçekleştirdi. Elmalı'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Elmalı ASAT Şube Müdürü Bilal Bayram, "Gündoğan Mahallesi'nin alt yapısı çok eski. Acilen değiştirilmesi gereken içme suyu boru hatları, kanalizasyon hatlarımız var. Yağmur drenaj çalışması yapmamız gereken yerler var. Mahallenin zemini yumuşak olduğu için çeşitli yerlerinde heyelan olabiliyor. 310 metre su borusu yenileme ve 115 metre kanalizasyon borusu imalatı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Çözüm üretiliyor"

Gündoğan Mahallesi Muhtarı Seyfettin Evren, mahallesinin alt yapı sorunlarını Başkan Böcek'e ilettiklerini ifade ederek, "Ardından çalışma başlatıldı. Proje çizildi. Su basan evlerimiz olmuştu. Yağmur suyu ve kanalizasyon hattı değiştirildi " diye konuştu. - ANTALYA