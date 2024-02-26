Antalya Büyükşehir Belediyesi Emekliler Kahvesi\'ni Hizmete Sundu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Emekliler Kahvesi, emeklilerin vazgeçilmezi oldu. Emekli bireyler, kahvede ücretsiz çayın yanı sıra sosyalleşmenin de keyfini yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalyalı emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, Düden Park'ta ve İsmet İnönü Kent Meydanı'nda hizmete açtığı Emekliler Kahvesi, şehirdeki emekliler tarafından büyük ilgi görüyor. Emekli Kahvesi'nin maddi olarak kendilerini bir nebze olsun rahatlattığını söyleyen emekliler, Emekli Kahvesi'nde ücretsiz çay ve su hizmetlerinden yararlanma fırsatı buluyor. Çaylarını yudumlarken günlük gazetelere bakıp, kütüphanedeki kitapları okuyarak zamanlarını değerlendiren emekliler, aynı zamanda diğer emeklilerle de kaynaşıp, sosyalleşme fırsatı buluyor. Böylece emekliliklerinde kurdukları arkadaşlıklarla keyifli vakit geçiren vatandaşlar, bu soğuk günlerde, Emekli Kahvesi'nde hem fiziki hem de hem manevi sıcaklığı buluyor.

"Para cepte kalıyor"

İsmet İnönü Emekliler Kahvesi'nin müdavimlerinden olan Hüseyin Bey, artan fiyatlar nedeniyle, emeklilerin dışarıya çıkıp, bir çay içme imkanı bile bulamadığını belirterek "Dışarıda para harcamamak için evde kalıyordum. Kitap okumayı seviyorum. Şimdi ise Emekliler Kahvesi'nde istediğim gibi kitabımı okuyup, çayımı içebiliyorum. Emekliler Kahvesi sayesinde paramız cebimizde kalıyor. Ayrıca farklı düşüncelerdeki birçok insanla oturup, konuşup, sosyalleşme imkanı buluyoruz " dedi.

Emekli Talat Temel, Emekli Kahvesi'ndeki temizlik ve hizmetten çok memnun olduğunu dile getirerek, "Burada birçok ihtiyacımıza karşılık buluyoruz. Normalde Artvin'de yaşıyorum, senenin bir ayını burada geçiriyorum ve geldiğim zaman vaktimi Emekliler Kahvesi'nde geçiriyorum. Ayrıca buradaki personelin tutumundan da çok memnunum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA