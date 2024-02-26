Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Emekliler Kahvesi, emeklilerin vazgeçilmezi oldu. Emekli bireyler, kahvede ücretsiz çayın yanı sıra sosyalleşmenin de keyfini yaşıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalyalı emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, Düden Park'ta ve İsmet İnönü Kent Meydanı'nda hizmete açtığı Emekliler Kahvesi, şehirdeki emekliler tarafından büyük ilgi görüyor. Emekli Kahvesi'nin maddi olarak kendilerini bir nebze olsun rahatlattığını söyleyen emekliler, Emekli Kahvesi'nde ücretsiz çay ve su hizmetlerinden yararlanma fırsatı buluyor. Çaylarını yudumlarken günlük gazetelere bakıp, kütüphanedeki kitapları okuyarak zamanlarını değerlendiren emekliler, aynı zamanda diğer emeklilerle de kaynaşıp, sosyalleşme fırsatı buluyor. Böylece emekliliklerinde kurdukları arkadaşlıklarla keyifli vakit geçiren vatandaşlar, bu soğuk günlerde, Emekli Kahvesi'nde hem fiziki hem de hem manevi sıcaklığı buluyor.
"Para cepte kalıyor"
İsmet İnönü Emekliler Kahvesi'nin müdavimlerinden olan Hüseyin Bey, artan fiyatlar nedeniyle, emeklilerin dışarıya çıkıp, bir çay içme imkanı bile bulamadığını belirterek "Dışarıda para harcamamak için evde kalıyordum. Kitap okumayı seviyorum. Şimdi ise Emekliler Kahvesi'nde istediğim gibi kitabımı okuyup, çayımı içebiliyorum. Emekliler Kahvesi sayesinde paramız cebimizde kalıyor. Ayrıca farklı düşüncelerdeki birçok insanla oturup, konuşup, sosyalleşme imkanı buluyoruz " dedi.
Emekli Talat Temel, Emekli Kahvesi'ndeki temizlik ve hizmetten çok memnun olduğunu dile getirerek, "Burada birçok ihtiyacımıza karşılık buluyoruz. Normalde Artvin'de yaşıyorum, senenin bir ayını burada geçiriyorum ve geldiğim zaman vaktimi Emekliler Kahvesi'nde geçiriyorum. Ayrıca buradaki personelin tutumundan da çok memnunum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediyesi Emekliler Kahvesi'ni Hizmete Sundu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında protokol krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesmek için makas beklediği dakikalarda Binali Yıldırım'ın ön sıralardaki yerini vermek istemediği Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un sinirlendiği ve ikili arasında hafif itişmelerin yaşandığı görüldü.
70 yaşına diren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti. 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı dikkat çekti.
Yalan Dünya dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan ve aynı zamanda solisti olduğu Büyük Ev Ablukada ile konserler veren Bartu Küçükçağlayan, bir kez daha sahneye mini etekle çıktı. Küçükçağlayan sahnede mini eteğiyle hem şarkı söyledi hem de dakikalarca dans etti.
Daha önce Arda Güler'le birlikte çektiği "Çay var mı çay?" videosuyla tanınan, Real Madrid taraftarı Rus fenomen Svetlena Alekseeva, Arda Güler'in doğum gününe denk gelen Sevilla maçında tribünde yerini aldı. Ancak 19 yaşındaki Güler, maçta süre alamadı. Güler'in forma giyemediği maç sonrası Alekseeva, Güler'e özel bir paylaşım yaptı. Maçı tribünden izleyen Alekseeva, Arda Güler'in oyuna girememesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Seyahat süresinin 20 dakika olacağı hat, 15 gün ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Survivor'a konuk olan Ronaldinho, eğlenceli tavırları ve performansıyla adından söz ettirdi. Survivor'a gelmesi Brezilya basınında da gündem olan Ronaldinho'nun Ilıcalı'dan 150 bin dolar aldığı söylendi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?