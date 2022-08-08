Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez'in Su Sorununu Çözüyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez'in Su Sorununu Çözüyor

08.08.2022 14:13

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez’de imara açılan alanlarda içme suyu hattı olmayan bölgelerin su sorununu çözüyor. Çamlıca Mahallesi’ne döşenecek 3 bin metrelik yeni hatla ilçe sakinleri suya kavuşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez'de imara açılan alanlarda içme suyu hattı olmayan bölgelerin su sorununu çözüyor. Çamlıca Mahallesi'ne döşenecek 3 bin metrelik yeni hatla ilçe sakinleri suya kavuşacak.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), 'Kepez ve Döşemealtı Acil İçme Suyu Hattı Yapım İşi' kapsamında 126 kilometrelik içme suyu döşeyecek. Büyükşehir ekipleri Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde yeni imara açılmış alanlarda ve bazı içme suyu hatlarının yetersiz kalması nedeniyle su sıkıntısı yaşayan vatandaşların sorununu çözüyor.

İLK KEZ İÇME SUYU HATTI DÖŞENİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Kepez İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde içme suyu hattı olmayan bölgelerde çalışma yapıyor. Ekipler, 3 bin metrelik bir hat planlayarak, sıfırdan yeni bir içme suyu hattı yapıyor. Büyükşehir ASAT ekipleri, yıllardır tanker yardımıyla evlerinin su ihtiyacını karşılayan Çamlıca Mahallesi sakinlerini suyla buluşturacak. ASAT ekipleri çalışmanın tamamlanmasıyla içme suyu olmayan evleri, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu şebeke hattına bağlayacak. 126 bin metrelik içme suyu hattı projesi kapsamında, ilk etapta 41 bin metrelik içme suyu hattı tamamlandı. Büyükşehir ASAT ekipleri, kısa zaman içerisinde acil içme suyu hattına ihtiyacı olan bölgelere imalat çalışmalarını sürdürüyor.

"VATANDAŞIMIZ ARTIK MUSLUĞUNU AÇINCA SUYA KAVUŞACAK"

Çamlıca Mahallesi sakinlerinden İsa Öztürk, yıllardır bu bölgede su beklediklerini belirterek, "Su demek hayattır, hayat olmayan yerde su da olmaz. Su geliyor artık sevinçliyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz" dedi. Kızıllı Mahalle Muhtarı Arif Uğurlu ise 'Buraya en yakın Çamlıca köyü vardı, vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla su getiriyordu. Sağ olsun, Muhittin Başkanımız bu çalışmayı yaptırıyor. Vatandaşımız artık musluğunu açınca suya kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez'in Su Sorununu Çözüyor - Son Dakika

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