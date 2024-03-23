Antalya Büyükşehir Belediyesi Nevruz'u Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Nevruz'u Coşkuyla Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nevruz\'u Coşkuyla Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen nevruzu büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.

23.03.2024 17:31  Güncelleme: 17:39
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen nevruzu büyük bir coşkuyla kutladı. Nevruz ateşinin yakıldığı, müzik, dans, okçuluk ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen ve yüzyıllardır Türk geleneklerinde kutlanan nevruzu Konyaaltı Beachpark Varyant Meydanı'nda kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama, gösterilerle devam etti.

50 bin yıl daha sürsün

Nevruz etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, 5 bin yıllık bir geleneğin büyük bir coşku ile sürdürüldüğünü belirterek, "Gönlümüz ister ki bir 5 bin yıl, 50 bin yıl daha bu Türk'ün Bayramı devam etsin. Türk dünyanın hemen her bölgesinden gelmiş yoldaşlarımızla beraber bu bayramı kutluyoruz. Kültür etkinliklerimizle vatandaşlarımızın kendi yaşam biçimlerini herkesle paylaşmasını çok önemsiyoruz. Bahar bayramımız kutlu olsun" dedi.

Renkli görüntüler oluştu

Açılış konuşmalarını ardından Genel Sekreter Yardımcısı Arslan ve beraberindeki protokol heyeti Nevruz ateşini yaktı. Daha sonra ise protokol ve davetliler geleneksel nevruz ateşinden atlama etkinliğini gerçekleştirdi. Demir-örs dövülmesi ve okçuluk atışlarının yapıldığı kutlamalarda Kırgızistan, Tataristan, Ahıska Türkleri, Kazakistan, Uygur Türkleri, Azerbaycan'dan katılım sağlayan grupların halk dansları gösterileri, semah gösterisi, geleneksel yarışmalar düzenlendi. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu nevruz kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Etkinliklere Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Türk Ocakları Başkanı Abdullah Uysal, Türki Cumhuriyetleri ve Yörük Dernekleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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