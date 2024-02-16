Antalya Büyükşehir Belediyesi Selzedelere Yardım Çalışmalarını Sürdürüyor

Antalya Büyükşehri Belediyesi, selden en çok etkilenen mahallelerde hayatı normale döndürmek ve vatandaşların yaralarını sarmak için 2 bin 403 personelle yoğun bir çalışma yürütüyor. Vatandaşların gıda, giysi gibi ihtiyaçları acil olarak karşılanırken, evleri de temizleniyor. Çiftçilere sera naylonu ve yem desteği veriliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, selin etkili olduğu Yüksekalan, Gebizli, Yeni Emek, Yeşildere, Kızıltoprak, Etiler, Teomanpaşa, Güneş, Gazi, Şelale, Karşıyaka, Gündoğdu ve Hüsnükarakaş mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. 2 bin 403 personel ve 513 araçla sel bölgesinde vatandaşın yanında olan Büyükşehir Belediyesi, suların çekilmesiyle sosyal yardımlara ve temizlik çalışmalarına ağırlık verdi. Güneş Mahallesi'nde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına hızla cevap veriliyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin 400 kişilik temizlik ekibi mahallelerde vatandaşların evlerini temizliyor, kullanılamaz hale gelen eşyalarını tahliye ediyor. Park ve Bahçeler ekipleri sokak ve cadde temizliğine de devam ederken, okulların bahçelerini de suyla yıkayıp eğitime hazır hale getirildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın afet bölgesindeki sosyal yardımları da artarak sürüyor. Mobil Aşevi ve gezici ekiplerle afetzedelere 3 öğün yemek ikramı yapılıyor. Sosyal hizmetler ekipleri Güneş, Gebizli ve Yeşildere mahallelerinde afetlerin evlerine gıda paketleri bırakılıyor. Hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez'deki Sosyal Yardım Merkezi, afetzede vatandaşlara giysi yardımında bulunuyor. Sosyal hizmet uzmanlarınca merkeze yönlendirilen sel mağdurları, Sosyal Yardım Merkezi'nden monttan paltoya, iç çamaşırından eldivene, ayakkabıdan bebek kıyafetlerine tüm giysi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
ÇİFTÇİYE SERA NAYLONU VE YEM DESTEĞİ
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçilere yönelik desteklerine başladı. Kepez Şelale, Gaziler, Yurtpınar mahallelerinde üreticilere sera naylonu, gübre yardımı yapıldı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere de yem ve saman desteğinde bulunuldu.
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