Antalya Büyükşehir\'den vatandaşlara indirimli su tarifesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, indirimli su tarifeleriyle vatandaşa destek oluyor. ASAT, şehit yakını ve gaziler, engelli bireyler, amatör sporcu, öğrenciler, sosyal yardım alan aileler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik indirimli tarifeler uyguluyor.

Antalya'nın 19 ilçesi 913 mahallesinde vatandaşa ucuz, kaliteli ve sağlıklı suyla buluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, uyguladığı indirimli tarifeler ile ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek oluyor. ASAT Genel Müdürlüğü, şehit yakını ve gaziler, engelli bireyler, amatör sporcu, öğrenciler, sosyal yardım alan aileler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara indirimli tarifeler uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatani hizmet tertibiyle aylık bağlanan gazilere, şehit yakınlarına yalnızca ikamet ettikleri mesken için, kullandıkları su ve atık su bedellerinde yüzde 90 oranında indirim uyguluyor.

Engelli bireyler ve amatör sporculara destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılında göreve geldiğinde engelli bireylere yönelik yüzde 10 olan su indirimini önce yüzde 20'ye daha sonra ise yüzde 40'a çıkardı. Yüzde 40 ve üzeri bir oranında engeli bulunan 19 bin 225 ASAT abonesi indirimli su tarifesinden faydalanıyor. Uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör sporculara ve bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş, çocukları ile takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktör, antrenörlerine ve uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculara ise yüzde 50 oranında indirim sağlanıyor.

Öğrencilere ilk 10 metreküp ücretsiz

Başkan Muhittin Böcek, 2019 yılında üniversite öğrencilerine yönelik uyguladığı 5 ton ücretsiz su tarifesi, 2024 yılında 10 tona çıkarttı. Üniversite öğrencilerine yönelik uygulanan su tarifesinde 2019 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 900 bin TL'lik destek sağlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, muhtaçlık sınırının altında yaşayan, zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara destek olmak amacıyla, sosyal yardım alan abonelerin kullandıkları ilk 10 metreküp su parasını karşılıyor. 2023 yılından itibaren uygulanmakta olan bu indirimden yararlanmakta olan abonelerin yaklaşık olarak 2,5 milyon TL'lik su ihtiyacını Antalya Büyükşehir Belediyesi karşıladı.

Hayvancılık-ev abonesi aboneliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarına içme suyu temini yapan vatandaşlara yönelik işletme tescil belgesiyle başvuran üreticilere hayvancılık abone tarifesi uyguluyor. Başkan Muhittin Böcek, hayvancılığı desteklemek amacıyla 40 metreküpe kadar uygulanan tarifeyi, 2023 yılında su tüketim aralığını 50 metreküpe çıkarttı. Bu sayede 2023-2024 yılları için hayvancılık-ev abonesi tarifesini kullanan 8 bin 500 aboneye su faturalarında yaklaşık 9 milyon TL destek sağlandı. - ANTALYA