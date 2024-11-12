Antalya'da 240 Çil Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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Antalya'da 240 Çil Keklik Doğaya Salındı

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Antalya'da 240 çil keklik, biyoçeşitliliği artırmak amacıyla doğaya bırakıldı.

12.11.2024 16:45
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Antalya'da doğaya 240 çil keklik salındı

ANTALYA - Antalya'da doğal yaşamı desteklemek ve bölgedeki biyoçeşitliliği artırmak amacıyla, Antalya'nın çeşitli noktalarına 240 adet çil keklik doğaya bırakıldı.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, yaban hayatını desteklemek ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla Antalya'nın çeşitli bölgelerine 240 çil keklik bırakıldı. Doğal yaşam alanlarını güçlendirmek için yürütülen bu salım faaliyeti, nesli tehlike altına giren türlerin çoğaltılması ve doğaya yeniden kazandırılması yönündeki çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Popülasyonun durumu gözlemlenecek

Müdürlük yetkililerinden alınan bilgiye göre, çil keklikler, adaptasyon süreçlerinin ardından bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve tarım alanlarında doğal zararlı kontrolüne katkı sağlamaları bekleniyor. Özenle seçilen salım noktaları, kekliklerin yaşam alanı ihtiyaçlarına göre belirlendi ve bu alanlarda yapılan takip çalışmalarıyla popülasyonun durumu sürekli gözlemlenecek. Proje kapsamında, yaban hayatını destekleyen benzer uygulamaların yaygınlaştırılması ve doğaya uyum sağlamış popülasyonların korunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da 240 Çil Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 240 Çil Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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