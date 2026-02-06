6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin 3'üncü yılında hayatlarını kaybeden vatandaşları andı. Özdemir, "6 Şubat içimizde dinmeyen bir acının tarifi. O gün sadece binalar enkaz altında kalmadı. Hayatlar, umutlar ve hayaller enkaz altında kaldı. Depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletliğimize başsağlığı diliyorum" dedi.

6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan depremin 3'üncü yılı tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da çeşitli törenlerle anıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine katıldı. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Parti Meclis Üyesi Önder Kurnaz ve partililerin katıldığı anma töreninde 6 Şubat'ta hayatlarını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Allah bu acıları bir daha yaşatmasın"

Anma töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Vekili Özdemir, "6 Şubat, içimizde sönmeyen bir acının tarifidir" diyerek, "O gün sadece binalar enkaz altında kalmadı. Hayatlar, hayaller, umutlar güven duygumuzda enkaz altında kaldı. Ama aynı gün dayanışma ayağa kalktı. Bir milletin vicdanı ayağa kalktı. Hiç çağrısız tüm Türkiye deprem bölgesine aktı. Bu topraklara hayalleri, umudu, güven duygusunu tekrar getirmek en büyük görevimiz. Ben depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah bu acıları bir kez daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.

"Yaşanan acılar yüreğimizde devam ediyor"

CHP İl Başkanı Nail Kamacı ise 6 Şubat depreminin 3'üncü yılında vatandaşların yaşadığı duyguları, acıları bir nebze hissetmek için bir arada olduklarını belirterek, "Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ruhları şad olsun. O gün yaşananları hissetmek, o yaşanan duyguları bugün burada yaşamak kolay değil. Marmara depreminden sonra ülke olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Yaşanan acılar yüreğimizde hala devam ediyor" diye konuştu. - ANTALYA