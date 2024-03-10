Antalya'da 7 yaşındaki çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı, öğretmenler hayatını kurtardı - Son Dakika
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Antalya'da 7 yaşındaki çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı, öğretmenler hayatını kurtardı

Antalya\'da 7 yaşındaki çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı, öğretmenler hayatını kurtardı

Antalya'da Beşkonak İlkokulu'nda 7 yaşındaki Hatice Esen'in nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu nefes almakta zorlanması üzerine sınıf öğretmeni Kadim Doğan ve beden eğitimi öğretmeni Ümit Yamurça 'Heimlich' manevrası yaparak çocuğun hayatını kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Doğan, öğrencisinin hayatta olmasının kendisi için en büyük mutluluk olduğunu söyledi.

10.03.2024 16:04  Güncelleme: 16:05
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Antalya'da bir okulda nefes borusuna yiyecek kaçarak nefes almakta zorlanan 7 yaşındaki Hatice Esen'in yardımına sınıf ve beden öğretmenleri koştu. Hatice Esen 'Heimlich' manevrasıyla hayatta kalırken, o anları anlatan öğretmeni Kadim Doğan, "Hergün bize gelerek sarılıyor. Ben de hayatımın en önemli anlarından birisini yaşadım. Çok mutlu ve gurur duydum. Öğrencimizin hayatta olması en güzel mutluluk" dedi.

Olay, 5 Mart günü Kepez ilçesindeki Beşkonak İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Kadim Doğan, mesai bitiminde okul kapısında aynı okulda görevli beden eğitimi öğretmeni Ümit Yamurça ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada okul içerisinden panikle koşarak gelen 1'inci sınıf öğrencisi Hatice Esen, Doğan'ın bacağına dokunarak yardım istedi. Esen'in nefes alamadığını gören Doğan ve Yamurça, çocuğa 'Heimlich' manevrası yaptı. Güvenlik kamerasına da anbean yansıyan olayda, öğretmenlerin yaklaşık 30 saniye süren müdahalesi sonrasında Esen'in nefes borusuna kaçan yiyecek çıkarak, küçük kız rahat nefes almaya başladı.

"Çok mutlu ve gurur duydum"

Yaşananları anlatan Kadim Doğan, "Öğrencimiz Hatice karate kursuna katılan ablasını bekliyordu. Biz de Ümit hoca ile sohbet ediyorduk. Öğrencimiz bizden yardım istedi, görür görmez müdahale ettik. 30 saniyede hayata döndürdük. Bize su içtiğini söyledi. Kustuğunu gördük. Sosyal medyada çok sayıda buna benzer örnek izledim. O anda müdahale ederek kurtarmamız gerektiğini anladım. Öğrencimizin kurtulması ve nefes alması bizim için çok önemli oldu. Bize geldiğinde konuşamıyordu, ayağıma dokunarak yardım istedi. Olay sonrasında çok mutlu olduğunu söyledi. Hergün bize gelerek sarılıyor. Ben de hayatımın en önemli anlarından birisini yaşadım. Çok mutlu ve gurur duydum. Öğrenicimizin hayatta olması en güzel mutluluk" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da 7 yaşındaki çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı, öğretmenler hayatını kurtardı - Son Dakika

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