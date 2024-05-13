Antalya'da Anneler Halat Çekme Yarışında Yarıştı, Çocukları Tezahüratta Destekledi - Son Dakika
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Antalya'da Anneler Halat Çekme Yarışında Yarıştı, Çocukları Tezahüratta Destekledi

Antalya\'da Anneler Halat Çekme Yarışında Yarıştı, Çocukları Tezahüratta Destekledi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Eskiyörük 3. Uçurtma Şenliği'nde anneler halat çekme yarışında mücadele etti. Çocuklar ise annelerini tezahüratta bulunarak destekledi. Şenlikte ayrıca çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, bayrak yarışması gibi etkinlikler düzenlendi.

13.05.2024 16:11
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Antalya'da düzenlenen şenlikte anneler halat çekme yarışında yarıştı, çocukları ise tezahüratta bulunarak annelerini destekledi.

Antalya'nın Serik ilçesince Eskiyörük Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen Eskiyörük 3. Uçurtma Şenliği'nde eğlenceli anlar yaşandı. Bababelen Tepesi'nde gerçekleştirilen şenlikte özellikle kadınların halat çekme yarışı ilgiyle izlendi.

Halat çekme yarışında kadınlar rakip takımı alt etmek için var güçleriyle çabalarken, çocuklar da annelerine tezahüratta bulunarak destek verdi. Düzenlenen etkinlikte çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme ve bayrak yarışmalarının yanı sıra şenliğe katılan çocukların yanlarında getirdikleri uçurtmalar gökyüzünü renk cümbüşüne çevirdi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin ve ilçe protokolü tarafından verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Anneler Halat Çekme Yarışında Yarıştı, Çocukları Tezahüratta Destekledi - Son Dakika

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