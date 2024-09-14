Antalya\'da Bulunan Cüzdan Sahibine Ulaşıldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir vatandaş bulduğu ve içinde 2 bin 720 lira bulunan cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etti. Kayıp cüzdan ulaşılan sahibine teslim edildi.

Serik'te Osman Yıldırım isimli vatandaş içinde 2 bin 270 lira olan cüzdanı zabıta karakoluna getirerek teslim etti. Serik belediyesi zabıta biriminde görevliler ise cüzdanı sahibine ulaştırmak için polis ekiplerinden yardım istedi. Eray Öztemir'e telefonla ulaşan ekipler, kayıp cüzdanı ve içinde 2 bin 270 lira parayı sahibine teslim etti. Cüzdanı teslim alan Öztemir, örnek bir davranışla cüzdanı bulup teslim eden Osman Yıldırım'a ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA