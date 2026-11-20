COP31'in bin 500 drondan oluşan ve misafirlerin gözdesi olan görsel şöleni 25 kişilik ekip tarafından 5 saatte hazırlanıyor. Tırla COP31 alanına özel çantalarla getirilen bin 500 dron, önce boş araziye periyodik aralıklarla dizilip tek tek kontrol ediliyor. Işıklı dronlar, kelebek, lale, dünya ve caretta caretta figürleriyle çevre mesajı verdi.

COP31'in 12'nci gününde özel muhafazalı çantalarla tıra yüklenip, alana getirilen bin 500 dron gökyüzüne havalandı, EXPO kulesi etrafında çevre temalı figürler oluşturarak 'çevre' mesajı verdi. Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 12'nci gününde, bin 500 dron, görsel şölen oluşturdu. Önce tırlardan her birinde 12 adet dronun yer aldığı muhafazalı çantalarla indirilen bin 500 dron, EXPO kulesi yakınındaki yaklaşık 20 metrekarelik alana yerleştirildi. Son teknik kontrolleri yapılan dronlar, aynı anda havalanıp 101 metre kotundaki EXPO Kulesi etrafında dizildi, ardından yapay zeka destekli koordineli hareketlerle gökyüzünde kelebek, lale, dünya ve COP31'in maskotu caretta carettanın figürlerini oluşturdu. Çevre mesajı veren gösteri, konferansa katılan yerli ve yapancı katılımcıların beğenisini topladı.

"İnsanlara mesaj veren şekiller kullandık"

COP31'de beşinci gösterilerini yapacaklarını belirten firma kurucu üyelerinden Umut Doğan, her gösteride bin 500 dron kullandıklarını belirtti. COP31'in temasına uygun figürler sergilediklerini aktaran Doğan, "COP'un geleceğe verdiği mesajlar var. Kaplumbağa buranın maskotu zaten bildiğiniz gibi. COP'u anlatan ve insanlara mesaj veren şekiller kullandık" dedi.

Doğan, bin 500 dronun her birinin kumanda ile kontrol edildiğini, hepsinin bilgisayar üzerinden kontrol edilip kalkıştan inişe kadar tüm rotalarının planlamasının yapıldığını aktardı. Doğan, dronların 4'üncü nesil ve havada kalma süresinin 38 dakika olduğunu ifade ederek, şov olarak bu sürenin 24 dakika sürdüğünü, maksimum ise 29 dakikaya kadar çıktığını ifade etti.

"İnanılmaz bir heyecan veriyor"

İzleyicilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirten Doğan, "İnsanların hepsi canlı drone şov izleme fırsatı bulmuyor. Özellikle bu kapsamda bir dron şov izleme kapsamında bulunmuyorlar. O yüzden insanların bunu canlı izlemesi inanılmaz bir heyecan veriyor" ifadelerine yer verdi.

15 dakikalık görsel şölen için 5 saatlik hazırlık

Gösterilerin operasyon kısmında görev alan Deniz Kamiloğlu da, gösterinin teknik kısmı hakkında bilgiler paylaştı. Kamiloğlu, "İnsanların gördüğü 15 dakikalık bir görsel şölen oluyor ama bizimkisi daha çok teknik kısmı 5 saatlik bir çalışma bu işin arkasında aslında yatıyor. Burada dronları kurmamız, sistemi kurmamız, bataryaların takım söküm işlemleri gibi aslında teferruatlı işler var. Biz burada genellikle 10 kişilik bir ekiple yer alıyoruz" dedi.

"Yapay zekadan koordinatlar için yardım alıyoruz"

Kamiloğlu, dron şovlarda genellikle yapay zekadan yardım aldıklarını da belirterek şöyle konuştu:

"Formasyon geçişlerinde sizin gördüğünüz bir formasyondan ötekine geçişlerde biz yapay zekadan koordinatlar için yardım alıyoruz. Aslında gördüğünüz kutulardan biz dronelarımızı aynı anda kaldırıyoruz. Fakat otomatik olarak bunların risk aşamaları analize ediliyor ve belli bir sıra halinde kalkıyorlar. Siz aslında tüm droneların aynı anda kalkışını görmeyeceksiniz. Sıra sıra saliselik farklarla aslında bu ortaya çıkıyor. Dronelarımız kalktığı gibi aslında inerken de tam aynı yerine geri iniyor. Bu da tabii ki yapay zekanın desteği ve programcılarımız sayesinde gerçekleşmiş oluyor."