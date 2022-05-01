Antalya'da Doğaseverler Tarihi Likya Yolu'nda Yürüdü - Son Dakika
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Antalya'da Doğaseverler Tarihi Likya Yolu'nda Yürüdü

01.05.2022 12:32

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Likya Yolu’nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Likya Yolu'nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın doğal ve tarihi güzellikleriyle doğaseverleri buluşturmak amacıyla düzenlediği doğa yürüyüşleri devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kemer Doğa Yürüyüşçüleri grubu iş birliği ile Likya Yolu Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenledi.

ANTİK TİYATRODA MÜZİK DİNLETİSİ

Kemer Cennet Koyu'ndan başlayan 6 Km'lik doğa yürüyüşü parkuru, Phaselis Antik Şehri'nde sona erdi. Yürüyüşe katılanlar doğanın güzelliğinde hem spor yaptı hem de keyifli saatler geçirdi.

Phaselis Antik Tiyatroda ise yerel sanatçı Serpil Doğan, katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Doğa Yürüyüşçüleri Antik tiyatroda tarihin ev sahipliğinde bir gün geçirdi.

Antalya'da Doğaseverler Tarihi Likya Yolu'nda Yürüdü
Antalya'da Doğaseverler Tarihi Likya Yolu'nda Yürüdü
Antalya'da Doğaseverler Tarihi Likya Yolu'nda Yürüdü
Antalya'da Doğaseverler Tarihi Likya Yolu'nda Yürüdü

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Likya Yolu, Antalya, Kemer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Antalya'da Doğaseverler Tarihi Likya Yolu'nda Yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Doğaseverler Tarihi Likya Yolu'nda Yürüdü - Son Dakika
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